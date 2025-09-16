Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh nhận tin vui trước ngày tranh tài giải cầu lông Trung Quốc Masters

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
16/09/2025 19:42 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vươn lên thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp ngay trước ngày tranh tài giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025.

Cột mốc lịch sử của Nguyễn Thùy Linh

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố hôm nay (16.9), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh tăng 1 bậc, từ hạng 18 lên hạng 17 thế giới. Đây cũng là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của hoa khôi cầu lông Việt Nam, tiếp thêm động lực để cô hướng đến mục tiêu sớm lọt vào tốp 15 thế giới.

Nguyễn Thùy Linh nhận tin cực vui trước ngày tranh tài giải cầu lông Trung Quốc Masters - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh vươn lên hạng 17 thế giới cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt số 1 Việt Nam

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng vừa kết thúc tại TP.HCM, Nguyễn Thùy Linh không bảo vệ được danh hiệu vô địch nhưng danh hiệu á quân cũng giúp cô tích lũy được 4.680 điểm thưởng. Với 49.450 điểm, Nguyễn Thùy Linh tăng nhẹ 1 bậc nhưng cũng đủ để cô thiết lập cột mốc lịch sử trong sự nghiệp. Trước đó Thùy Linh từng lần đầu vươn lên hạng 18 thế giới vào tháng 7 sau đó trở lại thứ hạng này vào tuần trước.

Nguyễn Thùy Linh nhận tin cực vui trước ngày tranh tài giải cầu lông Trung Quốc Masters - Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu vòng 1 giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025 vào ngày mai, chạm trán tay vợt số 1 Singapore Yeo Jia Min

ẢNH: ĐỘC LẬP

10 giờ 30 ngày mai (17.9), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thi đấu trận mở màn nội dung đơn nữ giải cầu lông Trung Quốc Masters. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 750, có tổng tiền thưởng khoảng 32 tỉ đồng, thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới tham gia. 

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 1 là tay vợt số 1 Singapore Yeo Jia Min (hạng 15 thế giới). Trong 5 lần chạm trán trước đây, Nguyễn Thùy Linh chỉ 1 lần vượt qua được đối thủ. Tái đấu lần này, tay vợt số 1 Việt Nam được kỳ vọng chơi bùng nổ. Việc lần đầu vươn lên hạng 17 thế giới là động lực lớn để Nguyễn Thùy Linh thi đấu thăng hoa tại giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025.

