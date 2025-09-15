Nguyễn Thùy Linh sang Trung Quốc, chinh phục giải quốc tế có tổng tiền thưởng 32 tỉ đồng

Nguyễn Thùy Linh nói gì khi thua trận chung kết trên sân nhà?

Ở chung kết giải cầu lông VN mở rộng diễn ra hôm qua (14.9) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), Nguyễn Thùy Linh được người hâm mộ đến chật kín sân cổ vũ. Tay vợt số 1 VN cùng đối thủ người Trung Quốc Cai Yanyan cống hiến nhiều pha đánh cầu đẹp mắt, giằng co hấp dẫn, gay cấn. Cai Yanyan có thứ hạng thế giới thấp hơn (107 trong khi Thùy Linh xếp hạng 18), nhưng được đánh giá cao khi từng xếp hạng 14 thế giới và đoạt nhiều thành tích quốc tế ấn tượng trong màu áo đội tuyển cầu lông Trung Quốc. Tài năng của tay vợt 25 tuổi này được thể hiện khi thi đấu đầy bản lĩnh và hiệu quả trước Thùy Linh, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 để lên ngôi vô địch.

Nguyễn Thùy Linh sẽ du đấu nhiều giải quốc tế để cải thiện thứ hạng thế giới Ảnh: Độc Lập

Không thể bảo vệ danh hiệu vô địch ngay trên sân nhà nhưng Nguyễn Thùy Linh cũng để lại dấu ấn. Ở ván 2, tay vợt số 1 VN xuất sắc cứu 2 điểm kết thúc trận đấu nhưng rất tiếc khi không thể lật ngược thế cờ. Danh hiệu á quân mang về cho Thùy Linh 4.680 điểm thưởng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) cùng phần thưởng 4.180 USD (khoảng 100 triệu đồng). "Tôi muốn cảm ơn khán giả đã yêu thương, đến sân rất đông cổ vũ cho tôi trong những ngày tranh tài tại TP.HCM. Tình yêu của khán giả là điều hạnh phúc nhất mà tôi có được, là động lực to lớn để tôi phấn đấu. Tôi chưa bước lên bục cao nhất như bản thân và mọi người mong đợi nhưng đã cố gắng hết sức và tự hào với những gì mình đã làm được. Ở thời điểm cuối ván 2, tôi có thể làm tốt hơn nhưng mong muốn chiến thắng khiến tôi xử lý chưa như mong đợi. Các trận đấu như vậy là cơ hội để tôi hoàn thiện", cô chia sẻ.

Ngay sau khi kết thúc giải cầu lông VN mở rộng, tối qua, Nguyễn Thùy Linh đã bay sang Trung Quốc tham dự giải cầu lông Trung Quốc Masters. Đây là giải đấu thuộc cấp độ World Tour Super 750 của BWF, có tổng tiền thưởng lên tới 1,25 triệu USD (khoảng 32 tỉ đồng) cùng điểm thưởng lớn. Vì thế cô đặt mục tiêu tiến sâu để tích lũy điểm. "Sau giải Trung Quốc tôi sẽ sang châu Âu thi đấu các giải quốc tế tại Pháp, Đức, Đan Mạch, Phần Lan. Mục tiêu của tôi là cố gắng gặt hái thành tích tốt ở các giải này để lần đầu vào tốp 15 thế giới. Sau đó tôi tập trung cho mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan. Nếu có thứ hạng cao, tôi sẽ được chọn làm hạt giống ở SEA Games 33 và gia tăng cơ hội cạnh tranh HCV", cô cho biết.