Nguyễn Thùy Linh hạ tay vợt Thái Lan, xuất sắc vào bán kết cầu lông Việt Nam mở rộng

Nguyễn Thùy Linh khẳng định sức mạnh

Đông đảo người hâm mộ đến nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) cổ vũ cho tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh trong trận đấu với đại diện đến từ Thái Lan Thamonwan Nithiittikrai. Đây là nguồn động lực tinh thần rất lớn để Nguyễn Thùy Linh hướng đến chiến thắng nhằm đoạt vé vào bán kết, hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025.

Nguyễn Thùy Linh khẳng định sức mạnh của hạt giống số 1, vào bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Thamonwan Nithiittikrai nhập cuộc không tốt, các pha điều cầu chưa có độ khó cao nên Nguyễn Thùy Linh không khó hóa giải. Nằm quyền chủ động, tay vợt số 1 Việt Nam phát huy những pha đánh cầu khéo léo, tận dụng tốt các cơ hội có được, qua đó giành chiến thắng dễ dàng 21/10 trước Thamonwan Nithiittikrai ở ván 1.

Tay vợt Thái Lan Thamonwan Nithiittikrai vùng lên mạnh mẽ ở ván 2 nhưng không thể làm nên chuyện khi Nguyễn Thùy Linh trở lại mạnh mẽ ẢNH: ĐỘC LẬP

Gió đổi chiều ở ván 2 khi Thamonwan Nithiittikrai có cảm giác cầu tốt hơn, từ đó tấn công hiệu quả. Trong khi đó Nguyễn Thùy Linh thi đấu chùng xuống với nhiều pha đánh cầu hỏng. Tay vợt Thái Lan đào sâu cách biệt điểm số trước Nguyễn Thùy Linh và giành chiến thắng cách biệt 21/13, cân bằng tỷ số 1-1.

Nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Thùy Linh khi giành quyền vào bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Thùy Linh vùng lên mạnh mẽ ở ván 3 khi tăng độ khó lẫn tốc độ, sự khéo léo khiến Thamonwan Nithiittikrai vất vả chống đỡ. Tay vợt Thái Lan thi đấu đầy nỗ lực nhưng Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ được ưu thế, giành chiến thắng 21/18, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1 cùng tấm vé vào bán kết.

Nguyễn Hải Đăng dừng bước đáng tiếc ở tứ kết đơn nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở nội dung đơn nam chứng kiến thất bại đầy tiếc nuối của Nguyễn Hải Đăng (hạng 63 thế giới) trước Wang Zi Jun (Trung Quốc, hạng 159 thế giới). Ở ván 3 quyết định, tay vợt chủ nhà TP.HCM tạo cách biệt 5 điểm (18/13) nhưng để đối thủ ghi mạch 8 điểm vươn lên giành chiến thắng 21/18. Ở nội dung đôi nam, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh (hạng 96 thế giới) để thua 1-2 trước Chen Sheng-fa/Lu-chen (Đài Loan, hạng 147 thế giới), dừng chân ở tứ kết.

Như vậy Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam có mặt ở vòng bán kết. Đối thủ của tay vợt số 1 Việt Nam ở bán kết diễn ra ngày mai là Kim Min Ji (Hàn Quốc, hạng 123 thế giới).