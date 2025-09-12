Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh hạ tay vợt Thái Lan, xuất sắc vào bán kết cầu lông Việt Nam mở rộng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
12/09/2025 18:37 GMT+7

Hôm nay (12.9), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) đánh bại Thamonwan Nithiittikrai (Thái Lan, hạng 80 thế giới), giành quyền vào bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025.

Nguyễn Thùy Linh khẳng định sức mạnh

Đông đảo người hâm mộ đến nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) cổ vũ cho tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh trong trận đấu với đại diện đến từ Thái Lan Thamonwan Nithiittikrai. Đây là nguồn động lực tinh thần rất lớn để Nguyễn Thùy Linh hướng đến chiến thắng nhằm đoạt vé vào bán kết, hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025.

Nguyễn Thùy Linh hạ tay vợt Thái Lan, xuất sắc vào bán kết cầu lông Việt Nam mở rộng- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh khẳng định sức mạnh của hạt giống số 1, vào bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Thamonwan Nithiittikrai nhập cuộc không tốt, các pha điều cầu chưa có độ khó cao nên Nguyễn Thùy Linh không khó hóa giải. Nằm quyền chủ động, tay vợt số 1 Việt Nam phát huy những pha đánh cầu khéo léo, tận dụng tốt các cơ hội có được, qua đó giành chiến thắng dễ dàng 21/10 trước Thamonwan Nithiittikrai ở ván 1.

Nguyễn Thùy Linh hạ tay vợt Thái Lan, xuất sắc vào bán kết cầu lông Việt Nam mở rộng- Ảnh 2.

Tay vợt Thái Lan Thamonwan Nithiittikrai vùng lên mạnh mẽ ở ván 2 nhưng không thể làm nên chuyện khi Nguyễn Thùy Linh trở lại mạnh mẽ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Gió đổi chiều ở ván 2 khi Thamonwan Nithiittikrai có cảm giác cầu tốt hơn, từ đó tấn công hiệu quả. Trong khi đó Nguyễn Thùy Linh thi đấu chùng xuống với nhiều pha đánh cầu hỏng. Tay vợt Thái Lan đào sâu cách biệt điểm số trước Nguyễn Thùy Linh và giành chiến thắng cách biệt 21/13, cân bằng tỷ số 1-1.

Nguyễn Thùy Linh hạ tay vợt Thái Lan, xuất sắc vào bán kết cầu lông Việt Nam mở rộng- Ảnh 3.

Nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Thùy Linh khi giành quyền vào bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Thùy Linh vùng lên mạnh mẽ ở ván 3 khi tăng độ khó lẫn tốc độ, sự khéo léo khiến Thamonwan Nithiittikrai vất vả chống đỡ. Tay vợt Thái Lan thi đấu đầy nỗ lực nhưng Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ được ưu thế, giành chiến thắng 21/18, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1 cùng tấm vé vào bán kết.

Nguyễn Thùy Linh hạ tay vợt Thái Lan, xuất sắc vào bán kết cầu lông Việt Nam mở rộng- Ảnh 4.

Nguyễn Hải Đăng dừng bước đáng tiếc ở tứ kết đơn nam

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở nội dung đơn nam chứng kiến thất bại đầy tiếc nuối của Nguyễn Hải Đăng (hạng 63 thế giới) trước Wang Zi Jun (Trung Quốc, hạng 159 thế giới). Ở ván 3 quyết định, tay vợt chủ nhà TP.HCM tạo cách biệt 5 điểm (18/13) nhưng để đối thủ ghi mạch 8 điểm vươn lên giành chiến thắng 21/18. Ở nội dung đôi nam, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh (hạng 96 thế giới) để thua 1-2 trước Chen Sheng-fa/Lu-chen (Đài Loan, hạng 147 thế giới), dừng chân ở tứ kết.

Như vậy Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam có mặt ở vòng bán kết. Đối thủ của tay vợt số 1 Việt Nam ở bán kết diễn ra ngày mai là Kim Min Ji (Hàn Quốc, hạng 123 thế giới).

Tin liên quan

Lịch thi đấu, trực tiếp giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay: Chờ Thùy Linh tỏa sáng

Lịch thi đấu, trực tiếp giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay: Chờ Thùy Linh tỏa sáng

Hôm nay (12.9) tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) diễn ra các trận đấu hấp dẫn của vòng tứ kết giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025.

Xem trực tiếp giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay ở kênh nào: Nguyễn Thùy Linh đấu ai?

Lịch thi đấu giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay: Thùy Linh gặp khắc tinh

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh tay vợt Nguyễn Thùy Linh Giải cầu lông Việt Nam mở rộng Cầu lông Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận