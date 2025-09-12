Lịch thi đấu, trực tiếp giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay: Chờ Thùy Linh tỏa sáng

Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 chứng kiến thành công của các tay vợt chủ nhà. Ngoài Nguyễn Thùy Linh giữ vững phong độ tiến sâu ở nội dung đơn nữ, các tay vợt khác như Nguyễn Hải Đăng xuất sắc vào tứ kết đơn nam, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh lần đầu giành quyền vào tứ kết đôi nam.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu tứ kết đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng lúc 16 giờ 20 hôm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở tứ kết nội dung đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 diễn ra lúc 14 giờ 40, tay vợt Nguyễn Hải Đăng (hạng 63 thế giới) sẽ chạm trán với Wang Zi Jun (Trung Quốc, hạng 159 thế giới). Chưa có thứ hạng cao nhưng Wang Zi Jun đến từ cường quốc cầu lông Trung Quốc hứa hẹn gây khó khăn cho Nguyễn Hải Đăng. Trong khi đó sau khi đạt mục tiêu vào tứ kết, Nguyễn Hải Đăng thêm tự tin và thoải mái để chinh phục đối thủ.

Lúc 15 giờ 30, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh (hạng 96 thế giới) sẽ ra sân tranh tài tứ kết nội dung đôi nam, chạm trán với Chen Sheng-fa/Lu-chen (Đài Loan, hạng 147 thế giới). Đại diện Việt Nam thi đấu ăn ý và đang trên đà thăng tiến, hứa hẹn tiếp tục tạo nên bất ngờ cho đối thủ.

Nguyễn Hải Đăng chạm trán tay vợt Trung Quốc ở tứ kết đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Tâm điểm của ngày tranh tài hôm nay là trận tứ kết của tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới). Cô sẽ chạm trán tay vợt Thái Lan Thamonwan Nithiittikrai (hạng 80 thế giới) vào lúc 16 giờ 20. Trong lần chạm trán duy nhất cách đây 3 năm, Nguyễn Thùy Linh đánh bại đối thủ này với tỷ số 2-0 (21/9, 21/15). Tay vợt Thái Lan vừa ghi dấu ấn với tấm HCV giải cầu lông sinh viên thế giới, tuy nhiên Nguyễn Thùy Linh vẫn được đánh giá cao hơn, hứa hẹn giữ vững phong độ để thẳng tiến vào bán kết, hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch giải cầu lông Việt Nam mở rộng.

Các trận đấu của vòng tứ kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 hôm nay được trực tiếp trên kênh HTV Thể thao.



