Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh 'đòi nợ' thành công tay vợt Đài Loan Liang Ting-yu

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
10/09/2025 11:39 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vượt qua 'khắc tinh' Liang Ting-yu (Đài Loan) ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025.

Hôm nay (10.9) tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), đương kim vô địch đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) thi đấu lượt trận đầu tiên của vòng đấu chính. Ngay ở trận ra quân, tay vợt số 1 Việt Nam đã chạm trán với khắc tinh Liang Ting-yu (hạng 70 thế giới), vốn toàn thắng trước Thùy Linh ở 2 lần chạm trán trước đó.

Nguyễn Thùy Linh 'đòi nợ' thành công tay vợt Đài Loan Liang Ting-yu- Ảnh 1.

Niềm vui của Nguyễn Thùy Linh sau chiến thắng vất vả trước khắc tinh Liang Ting-yu

ẢNH: ĐỘC LẬP

Với lối chơi đầy sức mạnh nhưng cũng khéo léo, tay vợt 27 tuổi đến từ Đài Loan cho thấy vì sao mình được xem là khắc tinh của Nguyễn Thùy Linh khi liên tục dẫn điểm ở ván 1. Tuy nhiên Nguyễn Thùy Linh kiên trì đeo bám, phát huy tốt các pha gài cầu đa dạng để cân bằng được điểm số 10/10 rồi bứt phá mạnh mẽ và giành chiến thắng 21/15.

Nguyễn Thùy Linh 'đòi nợ' thành công tay vợt Đài Loan Liang Ting-yu- Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu đầy quyết tâm trước đối thủ khó nhằn Liang Ting-yu

ẢNH: ĐỘC LẬP

Liang Ting-yu vùng lên mạnh mẽ ở ván 2, tạo được ưu thế lớn với cách biệt 5 điểm (17/12) trước Nguyễn Thùy Linh. Ở tình thế hết sức khó khăn, Nguyễn Thùy Linh kịp thi đấu bùng nổ trở lại. Tay vợt Đồng Nai có chuỗi ghi 8 điểm khó tin để dẫn ngược 20/17 trước Liang Ting-yu sau đó giành chiến thắng ngoạn mục 21/19.

Nguyễn Thùy Linh 'đòi nợ' thành công tay vợt Đài Loan Liang Ting-yu- Ảnh 3.

Nguyễn Thùy Linh khởi đầu suôn sẻ tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đánh bại khắc tinh Liang Ting-yu sau 43 phút tranh tài hấp dẫn đưa Nguyễn Thùy Linh vào vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở trận đấu tiếp theo là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Kisova Selvaduray (Malaysia, hạng 77 thế giới) với Wang Yu-si (Đài Loan, hạng 142 thế giới).


