Lịch thi đấu giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay: Thùy Linh gặp khắc tinh

Hoa khôi cầu lông Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng

Nguyễn Thùy Linh giữ kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng đối mặt với khó khăn ngay ở vòng 1 mùa giải năm nay. Với hạng 18 thế giới, hoa khôi cầu lông Việt Nam được chọn là hạt giống số 1 nhưng không may chạm trán với "khắc tinh" là tay vợt Liang Ting-yu (Đài Loan).

Nguyễn Thùy Linh gặp khó ngay trận ra quân giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 diễn ra hôm nay tại nhà thi đấu Nguyễn Du ẢNH: FBNV

Liang Ting-yu không có thứ hạng cao, hiện xếp 70 thế giới nhưng đáng gờm là việc cô từng đánh bại Nguyễn Thùy Linh trong cả 2 lần chạm trán trước đó. Ở lần gặp nhau đầu tiên năm 2018, tay vợt Đài Loan thắng Nguyễn Thùy Linh 2-1 (18/21, 21/16, 21/16). Đến lần đối đầu gần nhất vào năm ngoái tại giải Malaysia Masters, Liang Ting-yu lại đánh bại Nguyễn Thùy Linh với cách biệt 2-0 (21/10, 21/13).

Tay vợt số 1 Việt Nam nắm rõ sức mạnh của Liang Ting-yu và có sự chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tái đấu hôm nay. Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ là động lực để Nguyễn Thùy Linh "đòi nợ" trước Liang Ting-yu. Cô cũng đang có phong độ tốt khi vừa lọt vào tốp 16 tay vợt hàng đầu ở giải cầu lông vô địch thế giới tại Pháp. Trận đấu giữa Nguyễn Thùy Linh với Liang Ting-yu diễn ra lúc 11 giờ hôm nay, trên sân số 1 tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Vũ Thị Trang hứa hẹn giành thêm chiến thắng ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 ẢNH: KHẢ HÒA

Cũng trong hôm nay, tay vợt Vũ Thị Trang (hạng 131 thế giới) thi đấu trận đầu tiên vòng chính nội dung đơn nữ, chạm trán tay vợt Ashmita Chaliha (Ấn Độ, hạng 211 thế giới). Hôm qua bà xã của tay vợt Nguyễn Tiến Minh có 2 chiến thắng liên tiếp để giành quyền vào vòng đấu chính. Với việc gặp đối thủ "vừa miếng", Vũ Thị Trang hứa hẹn có thêm chiến thắng trên sân nhà. Trận đấu giữa Vũ Thị Trang với Ashmita Chaliha diễn ra lúc 14 giờ 30 cũng trên sân số 1.

Nguyễn Hải Đăng là niềm hi vọng số 1 của cầu lông Việt Nam ở nội dung đơn nam giải Việt Nam mở rộng 2025 ẢNH: FBNV

Lúc 15 giờ 30 trên sân số 1, tay vợt Nguyễn Hải Đăng (hạng 63 thế giới) cũng xuất trận ở nội dung đơn nam, chạm trán tay vợt Wang Yu-kai (Đài Loan, hạng 136 thế giới). Sau khi Lê Đức Phát dừng chân ở vòng 1, Nguyễn Hải Đăng trở thành niềm hi vọng cuối của cầu lông Việt Nam ở nội dung đơn nam. Anh nỗ lực thể hiện phong độ tốt nhằm tiến sâu tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng.











