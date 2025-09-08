Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đàn em Thanh Thúy thất thủ trước các cô gái trẻ bóng chuyền Thông tin

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
08/09/2025 20:26 GMT+7

Hôm nay (8.9), các đàn em của Trần Thị Thanh Thúy ở CLB VTV Bình Điền Long An thua trắng 0-3 trước CLB Thông tin - Binh đoàn 19 ở bán kết giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2025 tại Phú Thọ.

Để có mặt ở bán kết, cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa vượt qua đội trẻ Ninh Bình với tỷ số 3-0 còn đội trẻ Thông tin - Binh đoàn 19 thắng đội trẻ Thanh Hóa cũng chỉ sau 3 ván. Xét tương quan lực lượng, đội trẻ VTV Bình Điền Long An không quá thua kém so với đội trẻ Thông tin - Binh đoàn 19 do sở hữu các gương mặt nổi bật như Lan Vy, Bảo Ngọc, Trà My.

Đàn em Thanh Thúy thất thủ trước các cô gái trẻ bóng chuyền Thông tin - Ảnh 1.

Đội trẻ VTV Bình Điền Long An thất thủ trước đội trẻ Thông tin - Binh đoàn 19 ở bán kết giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2025

ẢNH: VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN

Tuy nhiên dàn tay đập trẻ của đội Thông tin - Binh đoàn 19, nổi bật là tuyển thủ U.21 Việt Nam Phạm Quỳnh Hương cùng với Phương Thùy, Kim Chi đạt phong độ cao, thi đấu bùng nổ ở những thời điểm quan trọng. Nhờ đó CLB trẻ Thông tin - Binh đoàn 19 bất ngờ có chiến thắng cách biệt 3-0 (25/21, 25/9, 25/19), qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc.

Đàn em Thanh Thúy thất thủ trước các cô gái trẻ bóng chuyền Thông tin - Ảnh 2.

Đội trẻ Thông tin - Binh đoàn 19 (trái) xuất sắc giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2025

ẢNH: CLB BCTT

Đây là trận đấu mà các đàn em của Thanh Thúy ở CLB trẻ VTV Bình Điền Long An thi đấu non nớt, không giữ được lợi thế. Trà My từng chơi rất hay nhưng chưa lấy lại được phong độ cao sau chấn thương nên chỉ còn là chiếc bóng của chính mình. HLV Ngọc Hoa cũng không thể nào giúp các học trò xoay chuyển tình thế bởi lực lượng mỏng, không đồng đều. Để thua ở bán kết, đội trẻ VTV Bình Điền Long An tranh hạng ba với CLB trẻ Hưng Yên.


Trong khi đó ở chung kết diễn ra lúc 20 giờ ngày mai, CLB trẻ Thông tin - Binh đoàn 19 sẽ chạm trán với đội trẻ Hóa chất Đức Giang. Trận đấu tái hiện chung kết năm ngoái và với dàn tay đập trẻ chất lượng, đội Thông tin - Binh đoàn 19 hứa hẹn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc.




