Vargas bùng nổ nhưng ngậm ngùi nhìn đội tuyển Ý vô địch bóng chuyền nữ thế giới

Trận chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới diễn ra đầy hấp dẫn khi đội tuyển Ý và Thổ Nhĩ Kỳ tạo thế trận giằng co, so kè điểm số quyết liệt. Đúng như kỳ vọng, đối chuyền Melissa Vargas thi đấu rực sáng, ghi những điểm số quan trọng cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó đối chuyền Paola Egonu của đội tuyển Ý thi đấu dưới sức nhưng các đồng đội của cô là Sylla, Antropova "chia lửa" hiệu quả, nhờ đó đội tuyển Ý giành chiến thắng 25/23 ở ván 1.

Đội tuyển Ý khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng ở ván 1 trước Thổ Nhĩ Kỳ ẢNH: FIVB

Ván đấu thứ 2 chứng kiến màn thi đấu bùng nổ của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ khi hiệu quả ở cả tấn công lẫn phòng ngự, tạo cách biệt điểm số "khó tin" 11 điểm (19/8) trước khi giành chiến thắng với cách biệt 25/13, cân bằng tỷ số 1-1. Đây là ván đấu mà HLV đội tuyển Ý phải rút Paola Egonu ra ngoài, các đồng đội của cô thi đấu lạc nhịp gây thất vọng cho người hâm mộ trong khi Melissa Vargas, Erdem cùng Karakurt tỏa sáng bên phía đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Melissa Vargas (trái) giữ vững phong độ giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng ở ván 2, cân bằng tỷ số 1-1 trước đội tuyển Ý ẢNH: FIVB

Ván đấu thứ 3 diễn ra đầy hấp dẫn, kịch tính với nhiều pha bóng chất lượng được đội tuyển Ý và Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra. Paola Egonu đánh dấu sự trở lại đóng góp nhiều điểm cho đội tuyển Ý. Bên kia lưới, Melissa Vargas vẫn thi đấu với phong độ "ngoại hạng" giúp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cứu được 3 set point (điểm kết thúc ván đấu), cân bằng điểm số 24/24. Tuy nhiên với pha phát bóng ghi điểm trực tiếp, Paola Egonu giúp đội tuyển Ý giành chiến thắng nghẹt thở 26/24, vượt lên dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1.

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ hai lần rượt đuổi tỷ số thành công trước đội tuyển Ý ẢNH: FIVB

Không chùn bước, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vùng lên ở ván 4 với màn rực sáng của Melissa Vargas. Ngoài những cú bật cao đập bóng cắm sàn, đối chuyền này còn phát huy sức mạnh ở các pha phát bóng đầy uy lực, ghi điểm trực tiếp. Đẳng cấp của tay đập này giúp đội Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng 25/19, cân bằng tỷ số 2-2 và đưa trận chung kết vào ván 5 quyết định.

Đội tuyển Ý xuất sắc vô địch giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 ẢNH: FIVB

Đội tuyển Ý chứng tỏ được bản lĩnh vững vàng khi bước vào ván đấu quyết định đến danh hiệu vô địch. Paola Egonu vẫn chưa đạt phong độ cao nhưng các đồng đội của cô đã phòng thủ đầy hiệu quả và tận dụng tốt các cơ hội có được để giành chiến thắng 15/8, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2 cho đội tuyển Ý trước Thổ Nhĩ Kỳ.