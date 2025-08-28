Bài học quý cho bóng chuyền Việt Nam

Màn kết chưa trọn vẹn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra hôm qua (27.8) tại Phuket (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ VN thất thủ 0-3 trước đối thủ được đánh giá ngang cơ là Kenya gây không ít thất vọng cho người hâm mộ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN thua cả 3 trận ở giải vô địch thế giới 2025 Ảnh: FIVB

Ở trận giao hữu trước thềm giải vô địch thế giới, đội tuyển VN đánh bại Kenya với tỷ số 4-0 nên một số tuyển thủ có phần chủ quan. Bên cạnh đó, áp lực muốn có chiến thắng trước khi chia tay giải khiến các tay đập đội tuyển VN có phần căng cứng, không phát huy được hết khả năng của mình. Những pha phối hợp tấn công rời rạc giữa chuyền hai Lâm Oanh với các đồng đội khiến đội tuyển VN bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi điểm. Phụ công Trần Thị Bích Thủy, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh thi đấu dưới khả năng. Ngay cả đội trưởng Thanh Thúy được dồn rất nhiều bóng để tấn công nhưng cũng thường xuyên đánh hỏng, bỏ lỡ cơ hội. Vi Thị Như Quỳnh vào sân từ vị trí dự bị là người chơi hiệu quả nhất với 12 điểm trong khi 2 mũi tấn công chủ lực Thanh Thúy, Kiều Trinh chỉ ghi được vỏn vẹn 6 điểm.

Trái ngược với đội tuyển VN, các cô gái Kenya thi đấu bùng nổ, phát huy hiệu quả những pha tấn công tầm cao của chủ lực Adhiambo khi ghi đến 19 điểm. Đội tuyển Kenya cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ, nắm rõ điểm mạnh lẫn điểm yếu của đội tuyển VN để khai thác. Đặc biệt hàng chắn của Kenya hoạt động cực kỳ hiệu quả, hóa giải được các mũi tấn công chủ lực của đội VN là Thanh Thúy, Bích Thủy.

Rút tỉa kinh nghiệm

Chia tay giải chưa trọn vẹn khi "thua trắng" trước đội tuyển Kenya hóa ra lại hay, bởi giúp đội tuyển bóng chuyền nữ VN cân chỉnh, rút tỉa kinh nghiệm. Trước đó, đội tuyển VN nhận nhiều lời khen sau trận ra quân khi để thua 1-3 nhưng có 1 ván thắng ấn tượng trước đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới). Đến lượt trận thứ hai gặp đội tuyển Đức (hạng 11 thế giới), đội tuyển VN để thua 0-3 nhưng một số cá nhân trong đó có Thanh Thúy để lại dấu ấn với khả năng ghi điểm hiệu quả.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết mỗi trận đấu đã qua đều là bài học quý với đội tuyển bóng chuyền nữ VN. Các em đã cống hiến, nỗ lực hết sức nhưng kết quả ở trận cuối chưa như mong muốn. "Ngay từ ban đầu, chúng tôi xác định tham dự giải vô địch thế giới với rất nhiều đội mạnh là dịp để học hỏi, trui rèn. Từ nay đến cuối năm, đội tuyển nữ VN tập trung cho mục tiêu quan trọng nhất là tranh chấp HCV SEA Games 33 vào tháng 12 tới tại Thái Lan".

Với những gì thể hiện tại giải vô địch thế giới, các HLV đánh giá đội tuyển VN cần cải thiện mạnh mẽ khả năng phòng thủ, bắt bước một đồng thời cần tổ chức tấn công đa dạng hơn để tránh bị đối thủ bắt bài. Ngoài ra, đội tuyển cần tìm người đủ sức thay thế cho đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền để gia tăng sức mạnh cho hàng tấn công. Nhiều điểm yếu đã lộ ra sau trận thua Kenya và ban huấn luyện đội tuyển VN phải giải quyết trong thời gian tới để hoàn thiện, nếu không sẽ khó lặp lại chiến thắng trước kình địch Thái Lan.