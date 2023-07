Quốc Duy trở lại đội tuyển bóng chuyền Việt Nam dự SEA V.League 2023

Ngày mai (19.7), đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam lên đường sang Indonesia tranh tài chặng 1 của giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) 2023. HLV Trần Đình Tiền giữ nguyên danh sách 13 tuyển thủ vừa đoạt hạng tư ở Cúp bóng chuyền Challenge châu Á 2023 tại Đài Loan.

Cầu thủ Nguyễn Văn Quốc Duy (Trà Vinh) - người phải lỡ hẹn Cúp bóng chuyền Challenge châu Á 2023 khi gặp trục trặc ở khâu nhập cảnh vào Đài Loan, do mang theo xúc xích, cũng được triệu tập trở lại. Quốc Duy là cầu thủ được bầu chọn danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia trong 2 năm liên tiếp 2021, 2022.

Nguyễn Văn Quốc Duy trở lại đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam tham dự SEA V.League 2023 HÀ PHƯƠNG

Như vậy 14 tuyển thủ nam bóng chuyền Việt Nam sang Indonesia tranh tài chặng 1 SEA V.League 2023 như sau: Từ Thanh Thuận, Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Huỳnh Anh Phi, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Dương Văn Tiên, Huỳnh Trung Trực, Trương Thế Khải, Nguyễn Văn Quốc Duy, Vũ Ngọc Hoàng, Nguyễn Xuân Đức. HLV Trần Đình Tiền tiếp tục tín nhiệm Từ Thanh Thuận làm đội trưởng.

Quốc Duy (phải) 2 năm liền được bầu chọn là VĐV tấn công xuất sắc ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia VVF

SEA V.League 2023 dành cho nam có sự góp mặt của 4 đội là Thái Lan, Philippines, Indonesia, Việt Nam. Sau chặng 1 tại Indonesia từ ngày 21 đến 23.7, các đội sẽ thi đấu chặng 2 tại Philippines từ ngày 27 đến 30.7. Đội Thái Lan sau khi đoạt ngôi vô địch Cúp bóng chuyền Challenge châu Á đang tính toán lực lượng để tham dự Cúp bóng chuyền Challenge thế giới nên nhiều khả năng cử đội trẻ tham dự SEA V-League 2023. Đội đương kim vô địch SEA Games là Indonesia tuy thi đấu không thành công ở Cúp bóng chuyền Challenge châu Á khi thua Thái Lan ở tứ kết nhưng vẫn là ứng viên hàng đầu ở SEA V.League 2023.

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam thêm cơ hội cọ xát quốc tế trong năm 2023 khi tham dự SEA V.League AVC

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam nếu không có cơ hội đến sân vẫn có thể xem, cổ vũ cho đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam tranh tài ở SEA V.League 2023 bởi các trận đấu của giải được trực tiếp trên kênh ON Sports+, ON Sports Action, ứng dụng ON và ON Plus của VTVcab.