Xem trực tiếp đội nam, nữ Việt Nam đấu giải bóng chuyền SEA V.League 2023 ở đâu?

Giải bóng chuyền SEA V.League (Southeast Asian Volleyball League) tiền thân là giải ASEAN Grand Prix mà đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam từng góp mặt. Ở mùa giải năm nay có sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia, Philippines, Việt Nam. Bên cạnh nội dung nữ, năm nay có thêm nội dung dành cho nam với sự góp mặt của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.



Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam (áo xanh) sẽ tham dự SEA V.League 2023 AVC

Theo thông tin từ Ban tổ chức, SEA V.League 2023 diễn ra với 2 chặng cho cả giải nam lẫn giải nữ. Chặng 1 giải nam do Indonesia đăng cai, thi đấu từ ngày 21 đến 23.7. Chặng 2 giải nam diễn ra ở Philippines từ 27 đến 30.7. Trong khi đó chặng 1 giải nữ do Việt Nam đăng cai tại Vĩnh Phúc từ ngày 4 đến 6.8 và chặng 2 diễn ra ở Thái Lan từ 11 đến 13.8.

SEA V.League 2023 là sân chơi vừa tầm với đội tuyển nam, nữ bóng chuyền Việt Nam. Nếu các đối thủ Thái Lan (nữ), Indonesia, Thái Lan, Philippines (nam) tham dự giải với đội hình chất lượng sẽ tạo ra những cuộc cạnh tranh hấp dẫn và gay cấn. Giải đấu cũng là cơ hội cho đội tuyển nam, nữ bóng chuyền Việt Nam trui rèn, thử nghiệm những vị trí mới, thậm chí có cơ hội cho các tuyển thủ trẻ cọ xát để trưởng thành.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chinh phục SEA V.League 2023 AVC

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vừa có giải đấu thành công khi xếp hạng tư ở Cúp bóng chuyền Challenge châu Á 2023 tại Đài Loan. Tuy nhiên thầy trò HLV Trần Đình Tiền cần được tham dự nhiều giải quốc tế để thêm gắn kết bởi trước đó có quá ít cơ hội tham dự. SEA V.League 2023 là sân chơi quốc tế kịp lúc cho Từ Thanh Thuận, Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội.

Trong khi đó, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam có lịch thi đấu bận rộn khi tham dự Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới (từ 27 đến 30.7 tại Pháp) sau đó tham dự SEA V.League 2023 rồi VTV Cup (tháng 8), ASIAD 19 (tháng 9), Cúp bóng chuyền các CLB nữ thế giới (tháng 12)... nên phải phân bổ nhân sự phù hợp cho từng mục tiêu cụ thể.

Toàn bộ các trận đấu ở SEA V.League 2023 được trực tiếp trên VTVcab

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam nếu không có cơ hội đến sân vẫn có thể xem, cổ vũ cho đội tuyển nam, nữ bóng chuyền Việt Nam tranh tài ở SEA V.League 2023 bởi các trận đấu của giải được trực tiếp trên kênh ON Sports+, ON Sports Action, ứng dụng ON và ON Plus của VTVcab.