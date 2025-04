Thanh Thúy không thể giúp VTV Bình Điền Long An đăng quang giải bóng chuyền châu Á

Ở trận chung kết chạm trán CLB Zhetysu, HLV Thái Quang Lai của CLB VTV Bình Điền Long An tung ra sân những gương mặt đang có phong độ tốt, từng ra sân ở bán kết trước đó là Vi Thị Như Quỳnh, Lữ Thị Phương, Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Kim Thanh.

Trần Thị Thanh Thúy (phải) thi đấu bùng nổ trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An ẢNH: WCL

Các cô gái đội bóng chuyền Long An nhập cuộc khá tự tin khi có được những điểm số đầu tiên trước đối thủ. Tuy nhiên đội bóng chưa thua bất cứ ván nào tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025 càng chơi càng hay. Thể hình vượt trội giúp các cầu thủ CLB Zhetysu đánh chặn thành công các cú đập của chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh đồng thời phát huy hiệu quả các pha đập bóng tầm cao đầy uy lực. Tạo mạch lên điểm ấn tượng, CLB Zhetysu vượt qua VTV Bình Điền Long An ở ván 1 với điểm số cách biệt 25/14.

CLB VTV Bình Điền Long An có giải đấu thành công tại Philippines ẢNH: WCL

Nguyễn Trà My và Lê Như Anh được HLV Thái Quang Lai tung vào sân ở ván 2, góp phần tạo nên "làn gió mới" trong lối chơi của CLB VTV Bình Điền Long An. Những pha bóng bùng nổ của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy giúp CLB VTV Bình Điền Long An tạo cách biệt 7 điểm (9/2) đầy ấn tượng trước CLB Zhetysu. Đội đương kim vô địch bóng chuyền Kazakhstan vùng lên mạnh mẽ nhưng Trần Thị Thanh Thúy còn xuất sắc hơn khi liên tiếp ghi những điểm số quan trọng giúp CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 25/20, cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là ván thua đầu tiên của CLB Zhetysu ở giải đấu năm nay.

Phấn chấn tinh thần, các cô gái đến từ đội bóng chuyền Long An thi đấu "tưng bừng" ở ván 3. Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục phát huy hiệu quả trong những cú bật nhảy đập bóng tấn công uy lực giúp CLB VTV Bình Điền Long An liên tục dẫn điểm trước đội Zhetysu. Sự nỗ lực của các cô gái đội Zhetysu giúp họ cân bằng được điểm số trước khi vươn lên giành chiến thắng 25/23 sau 2 pha dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc của Vi Thị Như Quỳnh.

Dồn quyết tâm vào ván 4 nhưng thể lực suy giảm khiến các tay đập đội VTV Bình Điền Long An không duy trì được trạng thái sung mãn, từ đó tấn công thiếu hiệu quả và phòng ngự cũng không tốt. Trái lại các tay đập đội Zhetysu thi đấu bùng nổ, qua đó đào sâu cách biệt điểm số trước khi giành chiến thắng 25/18.

Thắng lợi chung cuộc 3-1 trước CLB VTV Bình Điền Long An ở chung kết, CLB Zhetysu lên ngôi vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025. CLB VTV Bình Điền Long An rời giải với vị trí á quân cùng tấm vé tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới.