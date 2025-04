VTV Bình Điền Long An vào bán kết giải CLB nữ châu Á

Ngoại binh phong độ kém

Ở tứ kết diễn ra hôm qua (25.4) gặp CLB Kaohsiung Taipower (Đài Loan), CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 3-1 nhưng màn trình diễn của các học trò HLV Thái Quang Lai chưa như kỳ vọng của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Đối chuyền tài năng Nguyễn Thị Trà My chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương nên HLV Thái Quang Lai để cô ở ngoài. Nét mới của đội bóng đến từ Long An là phụ công Lữ Thị Phương được trao cơ hội sau màn thể hiện tốt ở lượt trận cuối vòng đấu bảng. Mũi đánh từ Lữ Thị Phương tiếp tục tạo bất ngờ cho đội Kaohsiung Taipower, ghi những điểm số quan trọng cho CLB VTV Bình Điền Long An, mang về chiến thắng ở ván 1.

Nhiều trụ cột của CLB VTV Bình Điền Long An như Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Như Quỳnh và đặc biệt là ngoại binh người Ba Lan Natalia Ljewska thi đấu dưới phong độ khiến đội bóng VN để đối thủ giành chiến thắng ở ván 2.

CLB VTV Bình Điền Long An được kỳ vọng chơi tốt ở bán kết giải châu Á ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Natalia Ljewska thậm chí để hỏng 2 pha bóng quyết định ở ván 2, từ đó Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An quyết định để cô ngồi ngoài trong thời gian còn lại của trận đấu. Việc bị gãy ở mắt xích quan trọng vốn là điểm yếu của CLB VTV Bình Điền Long An khiến HLV Thái Quang Lai phải chắp vá đội hình. Tuy nhiên khi vào bán kết chạm trán đối thủ mạnh hơn, nếu Natalia Ljewska không có được trạng thái thi đấu tốt, đại diện VN dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Vẫn trông chờ vào bản lĩnh Thanh Thúy

Ở tình thế khó khăn trong ván 3, HLV Thái Quang Lai phải tung Nguyễn Thị Trà My vào sân. Kim Thanh cũng thay thế đàn chị Ngọc Hoa vốn không đảm bảo thể lực. Trà My phần nào phát huy hiệu quả với cú đánh trái tay hiểm hóc, đóng góp những điểm số quan trọng. Tuy nhiên ở những thời điểm mang tính bước ngoặt, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy đã tỏa sáng, chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh. Chưa lấy lại phong độ tốt nhất nên người hâm mộ ít thấy Thanh Thúy tung ra những cú đập tầm cao uy lực, hiệu quả hoặc quả giao bóng tấn công mạnh mẽ, hiểm hóc. Tuy nhiên cô hỗ trợ khá tốt cho phòng ngự, từ khâu bắt bước một đến bám chắn. Ngoài ra tay đập sở hữu chiều cao 1,93 m cũng có những pha xử lý khéo léo trên lưới ghi điểm.

Ở bán kết diễn ra hôm nay 26.4, chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa CLB Petro Gazz Angels (Philippines) với CLB Beijing BAIC Motor (Trung Quốc đại lục), Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục được kỳ vọng phát huy vai trò thủ lĩnh, động viên tinh thần các đồng đội. Lữ Thị Phương hiện có phong độ cao ở CLB VTV Bình Điền Long An khi ghi 19 điểm ở tứ kết tiếp tục được kỳ vọng. Ngoài ra các gương mặt kỳ cựu như chuyền hai Kim Thoa, libero Khánh Đang cùng mũi đánh lợi hại Vi Thị Như Quỳnh cũng hứa hẹn tỏa sáng.