Lịch thi đấu VTV Bình Điền Long An ở tứ kết bóng chuyền CLB nữ châu Á

Tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á - AVC Women's Volleyball Champions League 2025 với vị thế là đội đương kim vô địch bóng chuyền Việt Nam, CLB VTV Bình Điền Long An vượt qua vòng bảng với thành tích 1 thắng (trước Saipa Tehran, Iran) và 1 thua (trước CLB Beijing BAIC Motor, Trung Quốc).

CLB VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu đánh bại đối thủ Kaohsiung Taipower (Đài Loan) ờ tứ kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Điểm yếu của CLB VTV Bình Điền Long An được chính đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy chỉ ra đó là khả năng bắt bước một chưa tốt, xử lý các tình huống còn lỏng lẻo, bị động. Đó là những vấn đề mà các cầu thủ đến từ Long An cần cải thiện để hướng đến vòng tứ kết đấu loại trực tiếp.

Đội VTV Bình Điền Long An cũng có những điểm sáng như phong độ ấn tượng của tuyển thủ Vi Thị Như Quỳnh. Tay đập được tăng cường từ CLB Quảng Ninh có nền tảng thể lực tốt, thi đấu xông xáo, hiệu quả, hiện đóng góp nhiều điểm nhất cho đội VTV Bình Điền Long An sau 2 trận vòng bảng. Trần Thị Thanh Thúy cũng trên đà trở lại. Tuy chưa có được phong độ cao nhất nhưng "4T" vẫn đóng góp nhất định cho đội. Ngoại binh người Ba Lan Natalia Ljewska phát huy được những pha tấn công tầm cao uy lực. Ngoài ra tay đập kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Hoa, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, libero Nguyễn Khánh Đang cũng chơi ổn định. Đặc biệt ở trận thắng Saipa Tehran, phụ công Lữ Thị Phương cũng tạo nên làn gió mới giúp CLB VTV Bình Điền Long An có thêm phương án tấn công.

Ngoại binh người Ba Lan Natalia Ljewska được kỳ vọng thi đấu bùng nổ ở tứ kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Tại tứ kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á - AVC Women's Volleyball Champions League 2025, CLB VTV Bình Điền Long An chạm trán đội Kaohsiung Taipower (Đài Loan), là đội xếp nhất bảng B sau 2 trận toàn thắng trước Petro Gazz Angels (Philippines), Hip Hing (Hồng Kông). Đây được xem là đối thủ đáng gờm với thầy trò HLV Thái Quang Lai. Tuy nhiên mục tiêu của đại diện Việt Nam không ngoài chiến thắng để giành vé vào bán kết. Trận tứ kết giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Kaohsiung Taipower diễn ra lúc 15 giờ ngày 25.4. Các cặp tứ kết còn lại là cuộc chạm trán giữa Zhetysu (Kazakhstan) với PLDT High Speed Hitters (Philippines), Petro Gazz Angels (Philippines) với Beijing BAIC Motor (Trung Quốc), Creamline Cool Smashers (Philippines) với Nakhon Ratchasima QminC (Thái Lan).