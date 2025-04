Lịch thi đấu giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á hôm nay: Thanh Thúy xuất trận

Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á - AVC Women's Champions League 2025 tăng số lượng tham dự lên 12 đội, chia 4 bảng thi đấu vòng tròn chọn đội xếp nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 8 đội) vào tứ kết. Đáng chú ý với tư cách chủ nhà, Philippines có đến 3 CLB góp mặt là Creamline Cool Smashers, Petro Gazz Angles và PLDT High Speed Hitters. Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An tham dự giải với tư cách là đội đương kim vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trần Thị Thanh Thúy làm đội trưởng CLB VTV Bình Điền Long An đấu giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á - AVC Women's Champions League 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Theo kết quả bốc thăm, CLB VTV Bình Điền Long An nằm bảng C cùng với đại diện Trung Quốc Beijing BAIC Motor và CLB Saipa Tehran (Iran). Lúc 9 giờ sáng nay, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội thi đấu trận ra quân, chạm trán với CLB Beijing BAIC Motor. Ở trận mở màn bảng C hôm qua, CLB Beijing BAIC Motor có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội Saipa Tehran. Vì thế trận đấu giữa đội VTV Bình Điền Long An với Beijing BAIC Motor có ý nghĩa quan trọng, cạnh tranh ngôi nhất nhì bảng C.

Ngoại binh người Ba Lan Natalia Ljewska hứa hẹn tỏa sáng cùng Thanh Thúy trên hàng tấn công của đội VTV Bình Điền Long An ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á - AVC Women's Champions League 2025, Trần Thị Thanh Thúy được chọn làm đội trưởng, thay thế vai trò mà chuyền hai Võ Thị Kim Thoa đảm nhận trước đó ở giải vô địch quốc gia. 12 cầu thủ còn lại của CLB VTV Bình Điền Long An tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025 là Trần Nguyễn Quí Uyên, Nguyễn Thị Trà My, Đoàn Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Dương Hà Thiên Hoàng, Vi Thị Như Quỳnh, Natalia Ljewska, Nguyễn Lan Vy, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương.

CLB VTV Bình Điền Long An được kỳ vọng tiến sâu ở giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á - AVC Women's Champions League 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Như vậy đội bóng đến từ Long An chỉ sử dụng 1 ngoại binh duy nhất ở giải châu Á là Natalia Ljewska (Ba Lan). Ngoài ra đội có sự tăng cường tuyển thủ Vi Thị Như Quỳnh từ đội Quảng Ninh. Thanh Thúy đang dần lấy lại phong độ nên được ban huấn luyện cùng người hâm mộ kỳ vọng tỏa sáng, giúp CLB VTV Bình Điền Long An tiến sâu ở giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á - AVC Women's Champions League 2025.