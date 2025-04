CLB VTV Bình Điền Long An thua ngược CLB Trung Quốc ở giải bóng chuyền châu Á

CLB VTV Bình Điền Long An thua ngược trước CLB Beijing BAIC Motor (Trung Quốc) ở giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Chạm trán với đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhưng đội đương kim vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam VTV Bình Điền Long An nhập cuộc đầy khí thế và tự tin. Tuyển thủ Vi Thị Như Quỳnh được tăng cường từ CLB Quảng Ninh chơi rất hay bên cạnh Trần Thị Thanh Thúy, ngoại binh người Ba Lan Natalia Ljewska. Nhờ đó các học trò HLV Thái Quang Lai tạo bất ngờ cho đối thủ khi giành chiến thắng 25/22, 25/21 và vượt dẫn 2-0.

Đội bóng đến từ Long An bất ngờ thi đấu chùng xuống, mắc nhiều lỗi cùng với quyết tâm của đội Beijing BAIC Motor giúp họ thắng liên tiếp 2 ván với điểm số lần lượt 25/19, 25/13, cân bằng tỷ số 2-2.

Ở ván 5 quyết định, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An thi đấu nỗ lực nhưng đội Beijing BAIC Motor thể hiện được đẳng cấp, hiệu quả trong phòng ngự lẫn tấn công. Chiến thắng 15/10 trước CLB VTV Bình Điền Long An giúp đội bóng Trung Quốc hoàn tất cú lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2. Thống kê kỹ thuật trận đấu, Vi Thị Như Quỳnh là người ghi nhiều điểm nhất cho CLB VTV Bình Điền Long An với 22 điểm, Trần Thị Thanh Thúy ghi 20 điểm, ngoại binh Natalia Ljewska ghi 12 điểm.

Toàn thắng cả 2 trận, đội Beijing BAIC Motor vào tứ kết với ngôi nhất bảng C. Trong khi đó CLB VTV Bình Điền Long An sẽ đấu lượt trận cuối vào ngày mai với CLB Saipa Tehran (Iran) để xác định tấm vé còn lại đi tiếp ở giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025 - AVC Champions League.