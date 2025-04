Hạ CLB của Đài Loan, VTV Bình Điền Long An vào bán kết bóng chuyền châu Á

Với màn thể hiện tốt ở lượt trận cuối vòng bảng, phụ công Lữ Thị Phương được HLV Thái Quang Lai trao cơ hội ra sân trong trận tứ kết với CLB Kaohsiung Taipower (Đài Loan). Các gương mặt quen thuộc còn lại ra sân bên phía CLB VTV Bình Điền Long An là Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, ngoại binh người Ba Lan Natalia Ljewska, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, libero Nguyễn Khánh Đang, phụ công kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Hoa.



CLB VTV Bình Điền Long An vượt qua đội Kaohsiung Taipower ở tứ kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Các cô gái đến từ Long An khởi đầu tốt hơn, tạo được cách biệt 4 điểm (8/4, 9/6) nhưng chơi chùng xuống nên đội Kaohsiung Taipower ghi liền 4 điểm để cân bằng 9/9. Trở lại với các pha tấn công uy lực, đội VTV Bình Điền Long An thiết lập ưu thế dẫn điểm 16/12. Lữ Thị Phương tiếp tục là mũi đánh bất ngờ, lợi hại giúp đội bóng Long An có những điểm số quan trọng. Sự tự tin của cô giúp các đồng đội chơi hay hơn và có được chiến thắng 25/20 ở ván 1.

Hai đội thi đấu giằng co điểm số ở ván 2 trước khi đội Kaohsiung Taipower tận dụng sai sót của các cô gái Long An để vượt lên dẫn điểm bằng các mũi đánh nhanh uy lực, hiệu quả. Đây là ván đấu các trụ cột của đội VTV Bình Điền Long An là Trần Thị Thanh Thúy, Natalia Ljewska thi đấu khá mờ nhạt. Ngoại binh người Ba Lan Natalia Ljewska là người mắc lỗi giúp CLB Kaohsiung Taipower ghi liền 2 điểm để giành chiến thắng 25/17, cân bằng tỷ số 1-1.

Trước phong độ kém của Natalia Ljewska, HLV Thái Quang Lai phải tung Nguyễn Thị Trà My vào sân ở ván 3. Chưa có được trạng thái tốt nhất sau chấn thương nhưng Trà My thi đấu đầy nỗ lực, giúp CLB VTV Bình Điền Long An giữ thế trận tốt. Tuy gặp không ít khó khăn nhưng đội trưởng Thanh Thúy vẫn có được những điểm số quan trọng, trước khi Lữ Thị Phương ghi điểm số quyết định giúp đội VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 25/22 trước CLB Kaohsiung Taipower.

Các cầu thủ đến từ Đài Loan thi đấu đầy nỗ lực ở ván 4 nhưng màn tỏa sáng kịp lúc của Trà My cùng bản lĩnh của Thanh Thúy được phát huy giúp CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 28/26, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

Đánh bại CLB Kaohsiung Taipower, CLB VTV Bình Điền Long An giành quyền vào bán kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025. Đối thủ của Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội ở bán kết là đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa CLB Petro Gazz Angels với CLB Beijing BAIC Motor. Trận bán kết diễn ra lúc 18 giờ ngày mai.