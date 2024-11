Tài năng trẻ Trà My giúp đội nữ Long An vô địch bóng chuyền quốc gia 2024

Trà My chỉ mới nổi lên vào năm ngoái, sau đó tạo được sự thăng tiến vượt bậc trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An với danh hiệu vô địch bóng chuyền Cúp Hùng Vương hồi đầu năm. Cô cũng là gương mặt hiếm hoi chưa từng lên các đội tuyển bóng chuyền trẻ nhưng được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gọi lên đội tuyển VN thi đấu ở các giải quốc tế.

Trở lại giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm nay, trong bối cảnh CLB VTV Bình Điền Long An vắng tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy thì Trà My gánh trọng trách lớn, cô là tay ghi điểm nổi bật nhất của đội bóng này. Với sức bật tốt cùng tay trái khéo léo, cô liên tiếp "xé toang" hàng thủ của các đội tham dự giải vô địch quốc gia năm nay. Ở chung kết hôm qua, cô cũng nhiều lần ghi điểm đầy dũng mãnh, trong đó có pha đập bóng quyết định giúp VTV Bình Điền Long An đánh bại CLB Hóa chất Đức Giang để lần thứ 5 lên ngôi vô địch quốc gia.

Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 cũng xác định 2 đội rớt hạng là Hà Nội và Quảng Ninh. Mùa giải 2025 sẽ có 8 đội tranh tài là VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, LPBank Ninh Bình, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Thái Bình, Ngân hàng Công thương và tân binh TP.HCM.

Đội VTV Bình Điền Long An lần thứ 5 vô địch quốc gia ẢNH: HÀ PHƯƠNG