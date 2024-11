Thanh Thúy bất ngờ xuất hiện trong ngày đội Long An đăng quang bóng chuyền quốc gia

Các cầu thủ Hóa chất Đức Giang được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao nhằm tìm kiếm danh hiệu vô địch đầu tiên trong lịch sử CLB. Trước đó họ 4 lần liên tiếp giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia nhưng đều ngậm ngùi về nhì.

Đội VTV Bình Điền Long An thắng dễ ở ván 1 trận chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Sự kỳ vọng của người hâm mộ vô tình tạo ra áp lực với Bích Thủy, Tú Linh, Lý Thị Luyến cùng các đồng đội khiến CLB Hóa chất Đức Giang thi đấu khá chệch choạc. Trong khi đó Ngọc Hoa, Trà My cùng ngoại binh Agbolossou bên phía CLB VTV Bình Điền Long An thi đấu bùng nổ, liên tiếp ghi điểm giúp đội mình tạo cách biệt lên tới 10 điểm (23/13) trước khi giành chiến thắng khá dễ 25/15 ở ván 1. Trên khán đài, Trần Thị Thanh Thúy nở nụ cười tươi rói khi chứng kiến các đồng đội tạo thế trận áp đảo.

Đội Hóa chất Đức Giang cân bằng tỷ số 1-1 khi chơi bùng nổ ở ván 2 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

"Gió đổi chiều" trong ván 2 khi các tay đập đội Hóa chất Đức Giang, đặc biệt là ngoại binh người Kenya Chepchumba tỏa sáng với những pha ghi điểm liên tiếp. Màn thể hiện đỉnh cao của Chepchumba giúp tinh thần các đồng đội lên cao, từ đó tạo cách biệt lên tới 11 điểm (18/7) trước VTV Bình Điền Long An. Nhận thấy không thể lật ngược thế trận ở ván đấu này, HLV Thái Quang Lai rút các gương mặt chủ lực như Ngọc Hoa, Kim Thoa ra nghỉ dưỡng sức cho ván 3. Vì thế không bất ngờ khi đội Hóa chất Đức Giang thắng cách biệt 25/13, cân bằng tỷ số 1-1.

Trần Thị Thanh Thúy có mặt tại nhà thi đấu Lào Cai cổ vũ các đồng đội CLB VTV Bình Điền Long An ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tung dàn tay đập chủ lực trở lại trong ván 3, đội VTV Bình Điền Long An sớm tạo lợi thế dẫn điểm nhờ Trà My, Khánh Vy, Ngọc Hoa. Tuy nhiên các cô gái đội Hóa chất Đức Giang với ngòi nổ Chepchumba cũng đeo bám quyết liệt. Khoảnh khắc xuất thần cứu bóng bằng chân của Khánh Vy giúp CLB VTV Bình Điền Long An tạo cách biệt lên 4 điểm (24/20), sau đó Ngọc Hoa giúp đội mình thắng 25/20, vượt dẫn 2-1 trước đối thủ.

Đội VTV Bình Điền Long An lần thứ 5 vô địch bóng chuyền quốc gia ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Kinh nghiệm cùng bản lĩnh của Ngọc Hoa giúp đội VTV Bình Điền Long An khởi đầu ấn tượng ở ván 4. Sau khi tạo được cách biệt 6 điểm (7/1), dàn tay đập trẻ của VTV Bình Điền Long An thêm tự tin còn tâm lý căng cứng khiến các cầu thủ Hóa chất Đức Giang không phát huy tốt ở phòng ngự lẫn tổ chức tấn công. Bích Thủy ghi được 2 điểm liên tiếp giúp CLB Hóa chất Đức Giang thu hẹp cách biệt còn 3 điểm (15/18). Tuy nhiên sau khi dùng quyền hội ý, các cô gái VTV Bình Điền Long An nhanh chóng lấy lại ưu thế, vươn lên giành chiến thắng 25/19 sau pha dứt điểm của Trà My.

Thắng lợi chung cuộc 3-1 giúp đội VTV Bình Điền Long An lần thứ 5 vô địch bóng chuyền quốc gia. Trong khi đó đội Hóa chất Đức Giang nối dài kỷ lục 5 lần về nhì liên tiếp và chưa thể lần đầu chạm tay vào ngôi vương.