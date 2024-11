Lịch thi đấu bóng chuyền nữ mới nhất hôm nay: Chung kết 'trong mơ'

Ngọc Hoa thể hiện đẳng cấp

Trở lại sau thời gian nghỉ thi đấu đỉnh cao khá dài nhưng tay đập 37 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn cho thấy đẳng cấp của cựu số 1 VN. Mỗi khi được HLV Thái Quang Lai tung vào sân, Ngọc Hoa đều phát huy được khả năng. Người hâm mộ ít thấy cô thực hiện những pha bật cao dũng mãnh, đập bóng uy lực ghi điểm. Thay vào đó cô thường xuyên tung ra những cú đánh bóng khéo léo khiến đối thủ không kịp trở tay. Lối chơi này của Ngọc Hoa không tốn nhiều sức nhưng đầy hiệu quả. Ở trận bán kết gặp CLB LPBank Ninh Bình, ngoài phát huy hiệu quả trong tấn công, Ngọc Hoa còn hỗ trợ phòng ngự tốt, hạn chế sức tấn công rất uy lực của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Việc Ngọc Hoa có mặt trên sân còn có ý nghĩa tinh thần giúp các đồng đội, trong đó nhiều gương mặt trẻ thêm tự tin, đặc biệt ở những thời điểm quan trọng của trận đấu.

CLB Hóa chất Đức Giang “mơ” lần đầu đăng quang Ảnh: Hà Phương

"Việc HLV Ngọc Hoa đồng ý trở lại thi đấu giúp CLB VTV Bình Điền Long An có đầu tàu. Thành công là nỗ lực của cả tập thể nhưng trong bối cảnh CLB thiếu hụt nhân sự, Ngọc Hoa đồng ý trở lại là sự hy sinh, cống hiến. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vào tốp 4, giờ thì chỉ còn 1 nấc thang nữa là trận chung kết nên động viên nhau nỗ lực để có được thành tích cao nhất", HLV Thái Quang Lai chia sẻ.

Trong khi đó, "tượng đài" bóng chuyền nữ VN Ngọc Hoa cho biết: "Tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để ra sân hỗ trợ cho các em. Bóng chuyền nữ VN hiện nay có nhiều đội mạnh, nhiều cá nhân xuất sắc nên sự cạnh tranh cũng quyết liệt hơn trước. Bản thân tôi cũng chỉ biết nỗ lực hết mình, đóng góp phần nhỏ công sức cho đội VTV Bình Điền Long An".

Trong 4 lần vô địch quốc gia trước đó của CLB VTV Bình Điền Long An vào các năm 2009, 2011, 2017, 2018 đều có dấu ấn của Ngọc Hoa. Lần này sau 6 năm được trở lại chơi chung kết, cô cùng đội đứng trước cơ hội đăng quang.

Cạnh tranh quyết liệt

HLV Thái Quang Lai cho biết trận chung kết giải vô địch quốc gia năm nay sẽ rất hấp dẫn và cơ hội chia đều cho CLB Hóa chất Đức Giang lẫn VTV Bình Điền Long An. "Theo quan sát của tôi, đội Hóa chất Đức Giang năm nay có sự chuyển biến ở vị trí libero khi Lê Thị Thanh Liên trở lại với khả năng phòng thủ tốt đã giúp đội bóng này bắt bước một hiệu quả, từ đó tổ chức tấn công thuận lợi. Một vị trí nữa cũng chơi rất hay là Bích Thủy. Cô đang đạt phong độ cao, có những quả đánh nhanh kiểu một chân uy lực và hiệu quả. Ngoài ra, ngoại binh người Kenya Sharon Chepchumba cũng phát huy được vai trò trên hàng tấn công", HLV Thái Quang Lai nhận định.

Một trong những yếu tố khiến các VĐV đội Hóa chất Đức Giang luôn ra sân với khí thế "hừng hực" là những khoản treo thưởng lớn. Còn nhớ ở Cúp Hùng Vương hồi đầu năm, đội bóng này được treo thưởng đến 2 tỉ đồng nếu đánh bại được CLB VTV Bình Điền Long An ở bán kết, tuy nhiên kết quả không như mong muốn. Ở giai đoạn 1 giải năm nay, đội Hóa chất Đức Giang cũng thất thủ 1-3 trước VTV Bình Điền Long An nên khát khao "đòi nợ".

Trong khi đó, sức mạnh của CLB VTV Bình Điền Long An ngoài kinh nghiệm, bản lĩnh của Ngọc Hoa còn có sức trẻ của chủ công Trà My, người ghi điểm cao nhất cho đội bóng này trong trận bán kết vừa qua. Ngoại binh người Pháp Joyce cũng chơi khá tốt trên hàng công. Sau khi nỗ lực ghi 2 điểm quyết định giúp CLB VTV Bình Điền Long An chiến thắng, ngoại binh này bị căng cơ cho thấy nền tảng thể lực chưa thật sự sung mãn. Tuy nhiên, HLV Thái Quang Lai cho biết Joyce đang hồi phục rất tốt, sẵn sàng cho trận chung kết.

HLV Phạm Văn Long bên phía CLB Hóa chất Đức Giang và Thái Quang Lai bên phía VTV Bình Điền Long An đều nắm rõ điểm mạnh, yếu của nhau và sẵn sàng tung ra đòn quyết định ở trận tranh ngôi vô địch.