Thắng đậm CLB Trung Quốc, CLB VTV Bình Điền Long An xuất sắc vào chung kết châu Á

Ở vòng bảng, CLB VTV Bình Điền Long An để thua đáng tiếc 2-3 trước CLB Beijing BAIC Motor (Trung Quốc) khi dẫn trước đối thủ 2-0 nhưng thua ngược. Ở trận tái đấu tại bán kết, HLV Thái Quang Lai sử dụng các gương mặt quen thuộc là 4 tuyển thủ Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh. Mũi tấn công lợi hại nhất của đội VTV Bình Điền Long An ở 2 trận vừa qua là Lữ Thị Phương tiếp tục được trao cơ hội. Ngoài ra ngoại binh người Ba Lan Natalia Ljewska dù chưa có phong độ tốt cũng ra sân từ đầu.



Ngoại binh người Ba Lan Natalia Ljewska thi đấu đầy quyết tâm trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Các cô gái đội bóng chuyền đến từ Long An thi đấu bùng nổ, trong đó sức trẻ của Lữ Thị Phương, Vi Thị Như Quỳnh được phát huy với những pha ghi điểm liên tiếp. Nhờ đó CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng cách biệt 25/15 trước CLB Beijing BAIC Motor ở ván 1. Đây cũng là ván đấu mà các vị trí còn lại của CLB VTV Bình Điền Long An như Kim Thanh, Natalia Ljewska, Kim Thoa, Khánh Đang cùng đội trưởng Thanh Thúy thi đấu ổn định.

Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An vào chung kết châu Á, đoạt vé tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới HÀ PHƯƠNG

Các cầu thủ đội Beijing BAIC Motor thi đấu khởi sắc ở ván 2 khi vượt dẫn 17/15 trước CLB VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên Kim Thanh, Natalia Ljewska là 2 gương mặt thi đấu nổi bật với những pha ghi điểm ấn tượng giúp CLB VTV Bình Điền Long An cân bằng điểm số trước khi vươn lên giành chiến thắng 25/19 và vượt dẫn với tỷ số 2-0 đầy ấn tượng.

Bản lĩnh của Trần Thị Thanh Thúy được phát huy ở ván 3 giúp tinh thần của các đồng đội CLB VTV Bình Điền Long An vững vàng. Sức trẻ của Vi Thị Như Quỳnh, Lữ Thị Phương tiếp tục được phát huy ở thời điểm quan trọng giúp CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 25/21, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước đại diện bóng chuyền Trung Quốc.

VTV Bình Điền Long An chờ đối thủ nào ở chung kết?

Đòi nợ thành công món nợ để thua ở vòng bảng trước CLB Beijing BAIC Motor, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025. Đối thủ của đội bóng Long An ở chung kết diễn ra lúc 18 giờ ngày mai (27.4) là CLB Zhetysu (Kazakhstan), đội đã thắng CLB Nakhon Ratchasima QminC (Thái Lan) ở bán kết với tỷ số 3-0. Với việc giành vé vào chung kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025, CLB VTV Bình Điền Long An cũng đoạt vé tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới. Đây là thành tích rất đáng khích lệ của thầy trò HLV Thái Quang Lai.