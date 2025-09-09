Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bà xã tay vợt Tiến Minh thắng 'chẻ tre' ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
09/09/2025 16:13 GMT+7

Tay vợt Vũ Thị Trang - bà xã của tượng đài cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh giành hai trận thắng liên tiếp trong một ngày ở giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025.

Hôm nay (9.9), giải cầu lông Việt Nam mở rộng nằm trong hệ thống World Tour Super 100 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Vợ chồng Vũ Thị Trang - Nguyễn Tiến Minh cùng ra sân đấu trong ngày mở màn nhưng kết quả trái ngược.

Bà xã tay vợt Tiến Minh thắng 'chẻ tre' ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng- Ảnh 1.

Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng chính nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 tại TP.HCM

ẢNH: KHẢ HÒA

Ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang xếp hạng 129 thế giới nên phải thi đấu từ vòng loại, chạm trán tay vợt Aashi Rawat (Ấn Độ, hạng 134 thế giới) ở trận đầu. Bị đối thủ vượt qua ở ván 1 với điểm số 21/15 nhưng bà xã tay vợt Nguyễn Tiến Minh vùng lên mạnh mẽ, giành chiến thắng ở 2 ván còn lại với điểm số lần lượt là 21/17, 21/15 để có được thắng lợi chung cuộc 2-1.

Chiều cùng ngày, Vũ Thị Trang thi đấu chạm trán tay vợt Hồng Kông Liang Ka Wing (hạng 162 thế giới) ở lượt trận quyết định tấm vé vào vòng đấu chính nội dung đơn nữ. Ở trận đấu này, Vũ Thị Trang khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 21/15 ở ván 1 nhưng Liang Ka Wing thắng lại 21/12, cân bằng tỷ số 1-1. Cựu số 1 đơn nữ cầu lông Việt Nam Vũ Thị Trang vùng lên mạnh mẽ ở ván 3 và có chiến thắng cách biệt 21/8, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1 cùng tấm vé đi tiếp vào vòng đấu chính.

Bà xã tay vợt Tiến Minh thắng 'chẻ tre' ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng- Ảnh 2.

Nguyễn Tiến Minh dừng chân ở vòng loại nội dung đơn nam

ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó Nguyễn Tiến Minh (hạng 358 thế giới) cũng tranh tài từ vòng loại nội dung đơn nam, chạm trán tay vợt Ấn Độ Orijit Chaliha (hạng 309 thế giới). Kinh nghiệm của tay vợt 42 tuổi từng đoạt HCĐ thế giới giúp Nguyễn Tiến Minh vượt khó thành công trước đối thủ ở ván 1 và có chiến thắng sít sao 22/20. Để thua đáng tiếc 18/21 trước Orijit Chaliha ở ván 2 khiến Nguyễn Tiến Minh hụt hơi ở ván 3 và chấp nhận thua cuộc 1-2 và dừng bước.

Ngày mai, niềm hi vọng số 1 của cầu lông Việt Nam ở giải Việt Nam mở rộng là Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) sẽ ra quân, chạm trán với tay vợt hạng 70 thế giới Liang Ting-yu (Đài Loan). Như vậy ở vòng chính nội dung đơn nữ, cầu lông Việt Nam có 2 tay vợt góp mặt là Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang.


