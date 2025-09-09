Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay: Nguyễn Tiến Minh xung trận

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
09/09/2025 06:30 GMT+7

Hôm nay (9.9), giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), tâm điểm là màn xuất trận của Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang.

Ở tuổi 42, Nguyễn Tiến Minh vẫn theo đuổi niềm đam mê cầu lông trong vai trò VĐV kiêm HLV. Hiện xếp hạng 358 thế giới nên cựu số 1 cầu lông Việt Nam phải thi đấu từ vòng loại nội dung đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025. Anh sẽ chạm trán tay vợt Ấn Độ Orijit Chaliha (hạng 309 thế giới) vào lúc 12 giờ 40 hôm nay để tìm cơ hội vào vòng đấu chính. Trong sự nghiệp, Tiến Minh từng đoạt HCĐ thế giới và từng vào tốp 5 tay vợt hàng đầu trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Lịch thi đấu giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay: Nguyễn Tiến Minh xung trận - Ảnh 1.

Nguyễn Tiến Minh tranh tài giải cầu lông Việt Nam mở rộng ở tuổi 42

ẢNH: KHẢ HÒA

Cũng trong hôm nay, bà xã của tay vợt Nguyễn Tiến Minh là Vũ Thị Trang (hạng 129 thế giới) thi đấu vòng loại nội dung đơn nữ. Đối thủ của Vũ Thị Trang ở lượt trận đầu tiên của vòng loại diễn ra lúc 11 giờ là tay vợt Aashi Rawat (Ấn Độ, hạng 134 thế giới). Vũ Thị Trang từng nhiều năm giữ ngôi vị số 1 cầu lông nữ Việt Nam trước khi bị Nguyễn Thùy Linh soán ngôi. Ở tuổi 33, Vũ Thị Trang vẫn tiếp tục thi đấu các giải trong nước lẫn quốc tế phù hợp. Tại giải cầu lông vô địch thế giới 2025 mới đây tại Pháp cô cũng giành vé tham dự nhưng sớm dừng chân.

Lịch thi đấu giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay: Nguyễn Tiến Minh xung trận - Ảnh 2.

Lê Đức Phát thi đấu vòng chính nội dung đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 lúc 17 giờ hôm nay tại nhà thi đấu Nguyễn Du

ẢNH: NVCC

Lịch thi đấu giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay: Nguyễn Tiến Minh xung trận - Ảnh 3.

Vũ Thị Trang góp mặt ở vòng loại nội dung đơn nữ

ẢNH: KHẢ HÒA

Lúc 17 giờ hôm nay, tay vợt Lê Đức Phát (hạng 83 thế giới) cũng ra quân ở vòng đấu chính nội dung đơn nam, chạm trán với tay vợt Kok Jing Hong (Malaysia, hạng 81 thế giới). Ngoài ra cầu lông Việt Nam còn có các đại diện thi đấu ở nội dung đôi nữ là Nguyễn Hoàng Thiên Kim/Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Ngọc Trúc Ngân/Lê Nguyễn Ngọc Nga, Nguyễn Thị Kim Ngân/Nguyễn Thùy Kim Hằng; Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh (đôi nam nữ).

Tin liên quan

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tạo sức hút cho giải cầu lông Việt Nam mở rộng

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tạo sức hút cho giải cầu lông Việt Nam mở rộng

Nguyễn Thùy Linh là ngôi sao sáng giá nhất của giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 9 đến 14.9 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Nguyễn Thùy Linh tích lũy được bao nhiêu điểm ở giải cầu lông thế giới?

Lịch thi đấu giải cầu lông vô địch thế giới 0 giờ ngày 29.8: Nguyễn Thùy Linh 'leo núi'

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Tiến Minh Giải cầu lông Việt Nam mở rộng Tay vợt Nguyễn Tiến Minh Lê Đức Phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận