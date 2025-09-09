Lịch thi đấu giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay: Nguyễn Tiến Minh xung trận

Ở tuổi 42, Nguyễn Tiến Minh vẫn theo đuổi niềm đam mê cầu lông trong vai trò VĐV kiêm HLV. Hiện xếp hạng 358 thế giới nên cựu số 1 cầu lông Việt Nam phải thi đấu từ vòng loại nội dung đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025. Anh sẽ chạm trán tay vợt Ấn Độ Orijit Chaliha (hạng 309 thế giới) vào lúc 12 giờ 40 hôm nay để tìm cơ hội vào vòng đấu chính. Trong sự nghiệp, Tiến Minh từng đoạt HCĐ thế giới và từng vào tốp 5 tay vợt hàng đầu trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Nguyễn Tiến Minh tranh tài giải cầu lông Việt Nam mở rộng ở tuổi 42 ẢNH: KHẢ HÒA

Cũng trong hôm nay, bà xã của tay vợt Nguyễn Tiến Minh là Vũ Thị Trang (hạng 129 thế giới) thi đấu vòng loại nội dung đơn nữ. Đối thủ của Vũ Thị Trang ở lượt trận đầu tiên của vòng loại diễn ra lúc 11 giờ là tay vợt Aashi Rawat (Ấn Độ, hạng 134 thế giới). Vũ Thị Trang từng nhiều năm giữ ngôi vị số 1 cầu lông nữ Việt Nam trước khi bị Nguyễn Thùy Linh soán ngôi. Ở tuổi 33, Vũ Thị Trang vẫn tiếp tục thi đấu các giải trong nước lẫn quốc tế phù hợp. Tại giải cầu lông vô địch thế giới 2025 mới đây tại Pháp cô cũng giành vé tham dự nhưng sớm dừng chân.

Lê Đức Phát thi đấu vòng chính nội dung đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 lúc 17 giờ hôm nay tại nhà thi đấu Nguyễn Du ẢNH: NVCC

Vũ Thị Trang góp mặt ở vòng loại nội dung đơn nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Lúc 17 giờ hôm nay, tay vợt Lê Đức Phát (hạng 83 thế giới) cũng ra quân ở vòng đấu chính nội dung đơn nam, chạm trán với tay vợt Kok Jing Hong (Malaysia, hạng 81 thế giới). Ngoài ra cầu lông Việt Nam còn có các đại diện thi đấu ở nội dung đôi nữ là Nguyễn Hoàng Thiên Kim/Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Ngọc Trúc Ngân/Lê Nguyễn Ngọc Nga, Nguyễn Thị Kim Ngân/Nguyễn Thùy Kim Hằng; Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh (đôi nam nữ).