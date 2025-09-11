Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đặt mục tiêu vào tốp 15 thế giới

Đó là trận đấu không dễ dàng bởi Liang Ting-yu từng đánh bại tay vợt số 1 VN ở 2 lần chạm trán trước đó và vẫn giữ được phong độ ổn định. Trong cả 2 ván đấu, Nguyễn Thùy Linh có lúc bị đối thủ dẫn điểm nhưng bản lĩnh cùng sự ủng hộ của khá đông khán giả có mặt trên sân đã giúp cô thi đấu bùng nổ, lật ngược tình thế. Đơn cử như ở ván 2, Thùy Linh bị Liang Ting-yu tạo cách biệt 5 điểm (12/17) nhưng ghi một mạch 8 điểm, vươn lên giành chiến thắng ngoạn mục 21/19.

Nguyễn Thùy Linh tại giải cầu lông VN mở rộng 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Chia sẻ sau trận đấu với Liang Ting-yu, Nguyễn Thùy Linh cho biết mục tiêu của mình là bảo vệ thành công danh hiệu vô địch làm quà dành tặng người hâm mộ dù dự báo không dễ dàng. "Tôi thi đấu nhiều năm, kết quả có thắng có thua nhưng niềm hạnh phúc nhất của bản thân là được người hâm mộ đồng hành, động viên, cổ vũ. Được thi đấu trên sân nhà với khán giả yêu thương đến trực tiếp xem mình thi đấu đã là hạnh phúc lắm rồi. Vì thế, tôi không cảm thấy áp lực nào từ người hâm mộ", Nguyễn Thùy Linh nói.

Nguyễn Thùy Linh thống trị cầu lông nữ VN gần 10 năm nay, khẳng định tên tuổi trong làng cầu lông thế giới khi hiện xếp hạng 18 và có những chiến thắng ấn tượng trước tay vợt trong tốp 10 thế giới. Tay vợt 27 tuổi cho biết mục tiêu trước mắt của mình là lọt vào tốp 15 thế giới. Để đạt mục tiêu này cô cần bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải cầu lông VN mở rộng trên sân nhà, sau đó tiến sâu ở giải Trung Quốc Masters diễn ra từ 16 - 21.9. Tay vợt số 1 VN cũng khát khao gặt hái thành tích cao ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. Ở mục tiêu xa hơn, Nguyễn Thùy Linh muốn tiến sâu ở đấu trường ASIAD, Olympic.

Nguyễn Thùy Linh gặp ai ở vòng 2?

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 2 nội dung đơn nữ là tay vợt Kisona Selvaduray (Malaysia, hạng 77 thế giới). Đây tiếp tục là đối thủ đáng gờm với Nguyễn Thùy Linh bởi Kisona Selvaduray chính là nhà vô địch đơn nữ SEA Games 30 năm 2019.

Chỉ sau 2 ngày thi đấu, hàng loạt tay vợt VN phải dừng bước tại giải cầu lông VN mở rộng. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 100 của Liên đoàn Cầu lông thế giới nên phải đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về trọng tài, sân bãi… Ngay cả tiền thưởng cũng phải ở mức tổng là 110.000 USD (khoảng 2,8 tỉ đồng).