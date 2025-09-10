Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải cờ vua E.Chess mở rộng: Sân chơi mới lạ, hứa hẹn hấp dẫn

Quỳnh Anh
10/09/2025 08:05 GMT+7

Giải cờ vua E.Chess mở rộng 2025 (E.Chess Open Cup) tổ chức theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp là sân chơi mới lạ, hấp dẫn cho các kỳ thủ.

Liên đoàn Cờ Việt Nam vừa bắt tay với FPT Play ra mắt giải cờ vua E.Chess mở rộng, là giải cờ vua bán chuyên đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức với hai hình thức phối hợp là trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, vòng đấu bảng diễn ra trực tuyến thông qua các nền tảng thi đấu online chuyên nghiệp, kết hợp trực tiếp tại 4 địa điểm và vòng chung kết dự kiến diễn ra trực tiếp tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội).

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (trái) ngoài đấu cờ trực tiếp còn tham dự nhiều giải cờ vua trực tuyến

ẢNH: VNC

Giải cờ vua E.Chess mở rộng 2025 dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 9 với 7 bảng đấu, gồm bảng Open (bất kể độ tuổi) và các bảng từ U.6 đến U.11. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết hình thức đấu cờ trực tuyến xuất hiện khá lâu và bùng nổ trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hiện nay các giải đấu cờ vua trực tuyến vẫn được duy trì, lớn mạnh. Giải cờ vua E.Chess mở rộng 2025 mở ra hướng đi mới đối với môn cờ vua tại Việt Nam, đưa môn thể thao trí tuệ đến gần với khán giả và tìm kiếm thế hệ kỳ thủ kế cận.

Liên đoàn Cờ Việt Nam cùng FPT Play bắt tay tổ chức giải cờ vua E.Chess mở rộng 2025

ẢNH: VNC

Bà Tô Nam Phương - Phó tổng giám đốc FPT Play chia sẻ: "Thông qua sự kiện hợp tác giữa FPT Play và Liên đoàn Cờ Việt Nam, chúng tôi không chỉ mong muốn đồng hành với các môn thể thao trí tuệ mà còn muốn cùng cờ vua Việt Nam phát triển tiệm cận với nhiều hình thức thi đấu quốc tế".


