Cạnh tranh quyết liệt, cờ vua Việt Nam đoạt thêm 2 HCV giải trẻ thế giới

Sau khi giành trọn bộ HCV-HCB-HCĐ lứa tuổi U.14 nam nội dung cờ nhanh giải cờ vua thiếu nhi và thanh thiếu niên thế giới, các kỳ thủ trẻ Việt Nam tiếp tục tranh tài nội dung cờ chớp với thể thức 11 ván hệ Thụy Sĩ (đấu 2 ngày).



Trần Hoàng Bảo An đoạt HCV U.10 nữ cờ chớp tại giải cờ vua thiếu nhi và thanh thiếu niên thế giới ẢNH: FIDE

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên cờ chớp, cờ vua Việt Nam có triển vọng cạnh tranh HCV ở các lứa tuổi U.10 nam, U.10 nữ, U.14 nam, U.14 nữ. Kết thúc 11 ván đấu trí cân cão, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam đoạt được 2 HCV ở nội dung U.10 nữ (Trần Hoàng Bảo An, Cần Thơ) và U.14 nam (Đầu Khương Duy, Hà Nội).

Ở U.10 nữ, Trần Hoàng Bảo An có màn tăng tốc mạnh mẽ với 4 ván thắng liên tiếp, qua đó đạt 9,5 điểm, giành HCV nhờ tạo cách biệt 0,5 điểm so với 2 đối thủ Ấn Độ là Divi Bijesh và Kiyanna Parihaar. Trong khi đó ở U.14 nam, Đầu Khương Duy đạt phong độ ấn tượng khi bất bại cả 11 ván (7 thắng, 4 hòa), đạt 9 điểm và lên ngôi vô địch, hơn 0,5 điểm so với đồng đội xếp hạng nhì Dương Vũ Anh.

Đầu Khương Duy đoạt HCV cờ chớp U.14 nam giải cờ vua thiếu nhi và thanh thiếu niên thế giới 2025 ẢNH: FIDE

Ở U.10 nam, Nguyễn Xuân Phương cùng Hoàng Tấn Vinh thi đấu không khoan nhượng ở ván đấu quyết định. Cuối cùng Tấn Vinh giành chiến thắng nên đoạt hạng nhì với 8,5 điểm còn Xuân Phương 8 điểm lỡ cơ hội vô địch, xuống hạng ba trong khi kỳ thủ Anetov Amirzhan đoạt HCV khi có cùng 8,5 điểm với Tấn Vinh nhưng hơn chỉ số phụ.

Tại nội dung U.14 nữ, Tống Thái Hoàng Ân chơi bùng nổ với 3 chiến thắng liên tiếp, đạt 8,5 điểm nhưng về nhì bởi kém nhà vô địch Aydogan Arya (Thổ Nhĩ Kỳ) 0,5 điểm.

Như vậy đội tuyển trẻ cờ vua Việt Nam kết thúc giải giải cờ vua thiếu nhi và thanh thiếu niên thế giới với 3 HCV do công Nguyễn Nam Kiệt (U.14 nam cờ nhanh), Đầu Khương Duy (U.14 nam cờ chớp), Trần Hoàng Bảo An (U.10 nữ cờ chớp).