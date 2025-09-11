Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem trực tiếp giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay ở kênh nào: Nguyễn Thùy Linh đấu ai?

Quỳnh Anh
11/09/2025 08:05 GMT+7

Hôm nay (11.9), giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) với tâm điểm là màn tranh tài của Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Đăng.

Tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam gặp khó

Ở nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025, hạt giống số 1 Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 2-0 trước tay vợt Đài Loan Liang Ting-yu (hạng 70 thế giới).

Xem trực tiếp giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay ở kênh nào: Nguyễn Thùy Linh đấu ai?- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh chạm trán nhà vô địch SEA Games 30 Kisona Selvaduray ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 hôm nay

ẢNH: ĐỘC LẬP

Lúc 16 giờ 20 hôm nay, Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu vòng 2 nội dung đơn nữ, chạm trán nhà vô địch SEA Games 30 năm 2019 là Kisona Selvaduray (Malaysia). Hiện xếp hạng 77 thế giới nhưng với tài năng được khẳng định trước đó, Kisona Selvaduray hứa hẹn tạo khó khăn cho tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam. Tuy nhiên với mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch trên sân nhà, Nguyễn Thùy Linh buộc đánh bại tất cả các đối thủ, trong đó có Kisona Selvaduray.

Lúc 15 giờ 30 tay vợt Nguyễn Hải Đăng (hạng 63 thế giới) sẽ thi đấu vòng 3 nội dung đơn nam, chạm trán với tay vợt Ấn Độ Mithun Manjunath (hạng 111 thế giới). Với phong độ ổn định, Nguyễn Hải Đăng được kỳ vọng làm nên chuyện trước đối thủ để giành quyền vào vòng tứ kết.

Xem trực tiếp giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay ở kênh nào: Nguyễn Thùy Linh đấu ai?- Ảnh 2.

Nguyễn Hải Đăng góp mặt ở vòng 3 nội dung đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

ẢNH: FBNV

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, cầu lông Việt Nam còn có đôi Nguyễn Thị Ngọc Lan/Thân Văn Anh góp mặt ở vòng 16 nội dung đôi nữ, chạm trán Bao Li Jing/Li Hua Zhou (Trung Quốc) lúc 17 giờ 10; Trần Đình Mạnh/Nguyễn Đình Hoàng thi đấu vòng 16 nội dung đôi nam, chạm trán Su Ching-heng/Wu Guan-xun (Đài Loan) lúc 18 giờ.

Các trận đấu có sự góp mặt của các tay vợt Việt Nam như Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng được trực tiếp trên kênh HTV Thể thao (link xem trực tiếp: https://www.facebook.com/HTVthethao).






Xem thêm bình luận