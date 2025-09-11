Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục, đánh bại nhà vô địch SEA Games 30 Kisona Selvaduray

Hoàng Quỳnh
11/09/2025 17:55 GMT+7

Hôm nay (11.9) tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh xuất sắc đánh bại nhà vô địch SEA Games 30 Kisona Selvaduray (Malaysia), giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025.

Nguyễn Thùy Linh bùng nổ đúng lúc

Kisona Selvaduray hiện xếp hạng 77 thế giới nhưng là đối thủ rất đáng gờm với Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) bởi tay vợt người Malaysia là chủ nhân của tấm HCV nội dung đơn nữ tại SEA Games 30 diễn ra năm 2019 tại Philippines.

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục, đánh bại nhà vô địch SEA Games 30 Kisona Selvaduray - Ảnh 1.

Nguyễn Thi Linh thi đấu nỗ lực nhưng tay vợt Kisona Selvaduray còn chơi hay hơn ở ván 1

ẢNH: ĐỘC LẬP

Kisona Selvaduray cho thấy khả năng của mình khi nhập cuộc đầy chủ động, tung ra những pha đánh cầu có độ khó cao trong khi Nguyễn Thùy Linh lại không có được trạng thái thi đấu tốt. Nhà vô địch SEA Games 30 tạo ra cách biệt 6 điểm (15/9) sau đó giữ vững ưu thế và giành chiến thắng 21/14 ở ván 1.

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục, đánh bại nhà vô địch SEA Games 30 Kisona Selvaduray - Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh chơi bùng nổ ở ván 2, cân bằng tỷ số 1-1 trước nhà vô địch SEA Games 30 Kisona Selvaduray

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Thùy Linh thi đấu quyết tâm, hiệu quả hơn ở ván 2 để dẫn điểm trước Kisona Selvaduray. Đối thủ người Malaysia nhanh chóng đưa trận về thế cân bằng nhưng tay vợt số 1 Việt Nam lại bùng nổ trở lại, vượt lên dẫn trước 11/8. Nguyễn Thùy Linh thi đấu tự tin, biến hóa và hiệu quả, tạo mạch lên điểm ấn tượng rồi giành chiến thắng cách biệt 21/12 trước Kisona Selvaduray, cân bằng tỷ số 1-1.

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục, đánh bại nhà vô địch SEA Games 30 Kisona Selvaduray - Ảnh 3.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh ngược dòng vào tứ kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở ván 3 quyết định, Nguyễn Thùy Linh và Kisona Selvaduray so kè điểm số quyết liệt đến 4/4. Sau đó Nguyễn Thùy Linh có chuỗi ghi 7 điểm ấn tượng để tạo cách biệt 11/4 trước đối thủ. Việc dẫn điểm xa trước đối thủ giúp Nguyễn Thùy Linh thêm tự tin và có những pha xử lý cầu sắc bén ghi điểm. Trong khi đó Kisona Selvaduray nôn nóng, đánh mất trạng thái từ đó có nhiều pha đánh cầu hỏng, đánh mất thế trận và để thua với điểm số 10/21.

Ngược dòng đánh bại Kisona Selvaduray với tỷ số 2-1, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025. Đối thủ của hoa khôi cầu lông Việt Nam ở tứ kết là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Thamonwan (Thái Lan, hạng 80 thế giới) và Pratiwi (Indonesia, hạng 97 thế giới).

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục, đánh bại nhà vô địch SEA Games 30 Kisona Selvaduray - Ảnh 4.

Nguyễn Hải Đăng giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở nội dung đơn nam diễn ra cùng ngày hôm nay, tay vợt Nguyễn Hải Đăng (hạng 63 thế giới) xuất sắc ngược dòng đánh bại Mithun Manjunath (Ấn Độ, hạng 111 thế giới) với tỷ số 2-1 (12/21, 21/17, 21/18), giành quyền vào tứ kết. Được đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ là động lực rất lớn để Nguyễn Hải Đăng thi đấu và anh đã chơi đầy nỗ lực, quyết tâm trong từng pha đánh tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đối thủ người Ấn Độ.

