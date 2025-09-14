Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyễn Thùy Linh không thể có danh hiệu vô địch thứ tư liên tiếp

Hoàng Quỳnh - Lĩnh Nam
14/09/2025 15:59 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã để thua Cai Yanyan (Trung Quốc) 2 ván với điểm số sát nút ở trận chung kết giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN CHUNG KẾT

Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) khẳng định được khả năng với chuỗi thành tích bất bại, lần lượt vượt qua Liang Ting Yu (Đài Loan), Kisona (Malaysia), Thamonwan (Thái Lan), Kim Min-ji (Hàn Quốc) để có mặt ở trận chung kết, tranh ngôi vô địch. Nếu đăng quang, tay vợt 27 tuổi cầu lông Việt Nam nối dài kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng.

Nguyễn Thùy Linh săn danh hiệu vô địch thứ tư liên tiếp trên sân nhà - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh trước cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khá thú vị khi để có mặt ở chung kết cùng Nguyễn Thùy Linh, tay vợt Trung Quốc Cai Yanyan (hạng 107 thế giới) xuất sắc vượt qua 4 đối thủ đều của Ấn Độ là Ira Sharma, Shriyanshi (Ấn Độ), Tanvi Sharma (Ấn Độ), Ashmita Chaliha (Ấn Độ). Cai Yanyan từng xếp hạng 14 thế giới và cũng từng vô địch giải cầu lông ở cấp độ World Tour Super 300 nên được đánh giá rất đáng gờm và là thách thức không nhỏ cho tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh.

Tay vợt giành chiến thắng ở chung kết đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 sẽ nhận được 5.500 điểm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) cùng tiền thưởng 8.250 USD (khoảng 200 triệu đồng) từ ban tổ chức. Đây cũng là động lực lớn để Nguyễn Thùy Linh và Cai Yanyan cống hiến hết khả năng ở trận chung kết. 

Nguyễn Thùy Linh tay vợt Nguyễn Thùy Linh Giải cầu lông Việt Nam mở rộng Cầu lông Việt Nam
Bình luận (0)

