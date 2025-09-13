Gen Z bỏ tiền túi tổ chức BLAB Friendly 2025: 'Tôi muốn cầu lông trở lại vị trí xứng đáng'

Alex Lâm (tên thật là Lâm Thiện Chí) sinh năm 1999, cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế - International Business (University of California, Mỹ). Đam mê thể thao và âm nhạc, Alex Lâm bước chân vào con đường sáng tạo nội dung (YouTuber), ra mắt một số ca khúc với vai trò rapper. Nhận thấy âm nhạc chỉ là cuộc dạo chơi tạm thời, Alex Lâm về Việt Nam thực hiện giấc mơ ấp ủ hơn 10 năm qua: Tổ chức các giải đấu cầu lông chuyên nghiệp, mong đưa bộ môn này trở lại với vị trí xứng tầm trên bản đồ thể thao Việt Nam. Từ đây, BLAB Friendly ra đời, đặt nền móng cho kế hoạch dài hơi của Gen Z này.

Alex Lâm - Founder kiêm CEO của BLAB Sport & Entertainment Ảnh: NVCC

"Tôi gắn bó với cầu lông hơn 15 năm và luôn mong muốn bộ môn này được công nhận đúng với giá trị của nó. BLAB Friendly 2025 là bước khởi đầu, đồng thời là cột mốc để biến ước mơ của tôi thành sự thật. Đây vừa là sân chơi, vừa thể hiện khát vọng tiên phong tạo ra những giải đấu chất lượng cho thể thao nước nhà", Alex Lâm cho biết.

Gần hai thập niên theo đuổi bộ môn này, Alex Lâm bày tỏ cầu lông đã cho anh một niềm tin mạnh mẽ rằng thể thao có thể định hình cả lối sống và văn hóa của một thế hệ. Tư duy của anh cũng ngày càng khác biệt hơn. "Tôi tin Việt Nam không hề thua kém bạn bè quốc tế về tố chất lẫn cơ hội, chỉ là chúng ta cần thêm sự đầu tư và định hướng đúng. Với tôi, cầu lông là mảnh đất tiềm năng để phát triển, và tôi muốn đồng hành để biến nó thành sự thật", anh nói.

Giải cầu lông BLAB Friendly 2025 nhận được sự quan tâm từ các VĐV và những người yêu thích bộ môn này Ảnh: NVCC

Hiện giữ vai trò Founder kiêm CEO của BLAB Sport & Entertainment, 9X này nhấn mạnh bản thân là người rất yêu thể thao, luôn khao khát được đóng góp cho nền thể thao nước nhà, cụ thể là tiên phong kết hợp thể thao và giải trí. "Tôi ao ước nhìn thấy quê hương ngày càng phát triển, và muốn gửi gắm thông điệp rằng những người Việt đã từng học tập hay làm việc ở nước ngoài, hãy trở về để góp sức đưa Việt Nam vươn xa. Đó là lý do tôi chọn bước đi này, kết hợp thể thao với giải trí để xây dựng những giá trị lâu dài cho cộng đồng", Alex Lâm nói.

BLAB Friendly 2025: Không chỉ là một giải đấu

BLAB Friendly 2025 được UBND TP.HCM (Sở Văn hóa và Thể thao) cấp giấy phép Số 2930/SVHTT-TDTT. Ban tổ chức cho biết BLAB Friendly 2025 áp dụng các tiêu chuẩn của giải cầu lông quốc tế do Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) quy định, bao gồm tiêu chí về kích thước sân, loại lưới, thiết bị thi đấu, luật thi đấu (giao cầu và tính điểm), đề cao tính minh bạch và sự công bằng, tinh thần thể thao. Nhằm thu hút số lượng lớn VĐV phong trào và bán chuyên cùng nhiều gương mặt tiềm năng bởi sự khác biệt với các giải đấu phong trào khác, ban tổ chức còn đầu tư sử dụng loại cầu đắt nhất thế giới cho các trận đấu.

BLAB Friendly 2025 gây ấn tượng khi được tổ chức với các tiêu chuẩn quốc tế Ảnh: NVCC

Các VĐV tranh tài bằng cầu Yonex-AS50 với giá khoảng 1,4 triệu đồng cho 1 ống 12 quả (116.000 đồng/quả). Loại cầu này nổi tiếng bởi chất lượng cao, độ bền cùng sự ổn định tối ưu cho đường cầu nên được sử dụng hầu hết tại các giải đấu quốc tế lớn. Mỗi quả cầu lông của hãng này sản xuất ra đều được kiểm tra và thử nghiệm rộng rãi để đảm bảo đồng nhất 100 quả như một.

"Tôi đầu tư như vậy vì muốn đặt nền móng vững chắc cho những giải đấu quy mô hơn trong tương lai, góp phần đưa cộng đồng cầu lông Việt Nam đến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là cách chúng tôi tôn vinh công sức và sự cống hiến của các VĐV", Alex Lâm cho biết.

Giải nhất của BLAB Friendly nhận được phần thưởng 10 triệu đồng tiền mặt và quà tặng kèm theo. Đây là một mức thưởng cao so với mặt bằng chung của các giải đấu phong trào. Trong khi đó, giải nhì nhận được 5 triệu đồng và hạng ba ra về với 2 triệu đồng Ảnh: NVCC

Anh nói, cầu lông nhiều năm qua bị gắn mác "bình dân" trong khi đây từng là bộ môn thể thao đưa Việt Nam vào top 5, top 10 thế giới. Việc mạnh tay bỏ tiền túi tổ chức giải đấu là cách Alex Lâm cho thấy rằng đây là bộ môn xứng đáng được phát triển hơn. "Hoặc là làm ngay, hoặc mãi là giấc mơ. Từ những yếu tố cốt lõi như cách tổ chức, vận hành cho tới tư duy cộng đồng, phải thay đổi trước tiên. BLAB ra đời để thắp lên sự thay đổi đó, tạo nên một bước ngoặt mới cho bộ môn này", Alex Lâm nói. Riêng về vốn, Alex Lâm đã huy động hết nguồn tài chính của mình và dĩ nhiên, phải đảm bảo cho cuộc sống gia đình vì 9X vừa đón công chúa đầu lòng cách đây không lâu.

Sau khi BLAB Friendly 2025 kết thúc, Alex Lâm cho biết sẽ quyết tâm tổ chức giải đấu thường niên. "Tôi mong muốn giải cầu lông tại Việt Nam ngày càng sôi động hơn. Đích đến cuối cùng của tôi là một ngày nào đó, Việt Nam sẽ có nhiều tay vợt đạt vị trí hàng đầu thế giới, giống như cách Thái Lan đã làm được thời gian qua", Alex Lâm nói thêm.