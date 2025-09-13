Lịch thi đấu giải cầu lông Việt Nam mở rộng hôm nay: Khó cản Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh chạm trán nhà vô địch Vietnam International Series 2024

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới), hạt giống số 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 ở bán kết là tay vợt người Hàn Quốc Kim Min-ji (hạng 123 thế giới). Tuy chưa có thứ hạng cao nhưng tay vợt này thi đấu khá thành công ở các giải quốc tế trong 2 năm qua. Đáng chú ý Kim Min-ji chính là nhà vô địch đơn nữ giải cầu lông Vietnam International Series 2024. Khi đó cô đánh bại Vũ Thị Trang 2-0 ở trận chung kết. Vì thế tay vợt Hàn Quốc cũng được đánh giá cao khi chạm trán với Nguyễn Thùy Linh.

Đông đảo người hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) cổ vũ cho Nguyễn Thùy Linh tranh tài tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Với mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch nên dù chạm trán với đối thủ nào, Nguyễn Thùy Linh cũng dồn quyết tâm giành chiến thắng. Niềm hạnh phúc nhất với Nguyễn Thùy Linh tại giải cầu lông mở rộng là được thi đấu trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Điều này tiếp thêm động lực để cô cống hiến hết khả năng, chinh phục từng đối thủ. Nếu giữ vững phong độ, Nguyễn Thùy Linh được dự báo sẽ chinh phục được tay vợt Hàn Quốc để có mặt ở chung kết. Trận bán kết giữa Nguyễn Thùy Linh với Kim Min-ji diễn ra lúc 16 giờ 20 trên sân số 1 và được trực tiếp trên kênh HTV Thể thao.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh quyết tâm đánh bại đối thủ Hàn Quốc ở bán kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 diễn ra hôm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam giành quyền vào vòng bán kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025. Giải đấu năm nay chứng kiến sự áp đảo của các tay vợt đến từ cường quốc cầu lông Trung Quốc khi giành quyền vào 7/10 trận bán kết của 5 nội dung.