Thể thao Các môn khác

Link xem trực tiếp chung kết cầu lông Việt Nam mở rộng: Thùy Linh đấu Cai Yanyan

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
14/09/2025 06:20 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh chạm trán với Cai Yanyan (Trung Quốc) ở chung kết giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng 2025 diễn ra hôm nay tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Hạt giống số 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) khẳng định được khả năng với chuỗi thành tích bất bại, lần lượt vượt qua Liang Ting Yu (Đài Loan), Kisona (Malaysia), Thamonwan (Thái Lan), Kim Min-ji (Hàn Quốc) để có mặt ở trận chung kết, tranh ngôi vô địch. Nếu đăng quang, tay vợt 27 tuổi cầu lông Việt Nam nối dài kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng.

Link xem trực tiếp chung kết cầu lông Việt Nam mở rộng: Thùy Linh đấu Cai Yanyan- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh chinh phục danh hiệu vô địch lần thứ 4 liên tiếp ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đối thủ đáng gờm với tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam 

Khá thú vị khi để có mặt ở chung kết cùng Nguyễn Thùy Linh, tay vợt Trung Quốc Cai Yanyan (hạng 107 thế giới) xuất sắc vượt qua 4 đối thủ đều của Ấn Độ là Ira Sharma, Shriyanshi (Ấn Độ), Tanvi Sharma (Ấn Độ), Ashmita Chaliha (Ấn Độ). Cai Yanyan từng xếp hạng 14 thế giới và cũng từng vô địch giải cầu lông ở cấp độ World Tour Super 300 nên được đánh giá rất đáng gờm và là thách thức không nhỏ cho tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh.

Link xem trực tiếp chung kết cầu lông Việt Nam mở rộng: Thùy Linh đấu Cai Yanyan- Ảnh 2.

Chuyên gia người Indonesia Hariawan Hong tích cực hỗ trợ cho Nguyễn Thùy Linh trong các trận đấu, giúp cô vượt qua các thời điểm khó khăn

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tay vợt giành chiến thắng ở chung kết đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 sẽ nhận được 5.500 điểm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) cùng tiền thưởng 8.250 USD (khoảng 200 triệu đồng) từ ban tổ chức. Đây cũng là động lực lớn để Nguyễn Thùy Linh và Cai Yanyan cống hiến hết khả năng ở trận chung kết diễn ra lúc 16 giờ 20 hôm nay. Trận đấu này được trực tiếp trên kênh HTV Thể thao, người hâm mộ nếu không thể đến sân Nguyễn Du có thể xem trực tiếp tại các link sau: https://www.facebook.com/HTVthethao, https://www.youtube.com/@ThethaoHTV.


