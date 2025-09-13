Nguyễn Thùy Linh vào chung kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

Nhà vô địch đơn nữ giải cầu lông Vietnam International Series 2024 Kim Min-ji có thứ hạng thấp hơn Nguyễn Thùy Linh hơn cả trăm bậc nhưng cho thấy mình đang có phong độ ấn tượng. Tay vợt Hàn Quốc phát huy hiệu quả những pha đánh cầu dài đầy uy lực, liên tục dẫn điểm trước Nguyễn Thùy Linh. Có thời điểm Kim Min-ji tạo cách biệt 3 điểm (18/15) nhưng Tay vợt số 1 Việt Nam kiên trì đeo bám, cân bằng điểm số 18/18 trước khi vươn lên giành thắng lợi 21/18 ở ván 1.

Nguyễn Thùy Linh khẳng định sức mạnh ở bán kết đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Cởi bỏ áp lực tâm lý sau chiến thắng ở ván 1 giúp Nguyễn Thùy Linh thi đấu bùng nổ ở ván 2. Tay vợt số 1 Việt Nam khai thác hiệu quả điểm yếu của đối thủ, phát huy hiệu quả những pha gài cầu có độ khó cao khiến Kim Min-ji thường xuyên đánh cầu hỏng. Cách biệt 5 điểm (10/5) được Nguyễn Thùy Linh sớm tạo ra sau đó duy trì ưu thế để giành chiến thắng với điểm số 21/16 , khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0 trước Kim Min-ji.

Tay vợt Hàn Quốc Kim Min-ji không thể tạo bất ngờ cho Nguyễn Thùy Linh ẢNH: ĐỘC LẬP

Chiến thắng ấn tượng trước Kim Min-ji đưa Nguyễn Thùy Linh vào chung kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở chung kết diễn ra ngày mai là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Cai Yan Yan (Trung Quốc, hạng 107 thế giới) với Ashmita Chaliha (Ấn Độ, hạng 211 thế giới).

Chia sẻ sau khi vượt qua vòng bán kết, Nguyễn Thùy Linh nói: "Tôi cảm thấy vui và tự hào khi lần nữa có mặt ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà. Bây giờ tôi chưa nghĩ nhiều đến chiến thắng ở chung kết mà cần nghỉ ngơi để chuẩn bị thật kỹ cho trận đấu ngày mai với mong muốn cống hiến hết khả năng của mình".

Nguyễn Thùy Linh xuất sắc góp mặt ở chung kết đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Với việc giành quyền vào chung kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng thuộc hệ thống World Tour Super 100 của Liên đoàn Cầu lông thế giới, Nguyễn Thùy Linh tích lũy được 4.680 điểm thưởng cùng 4.180 USD tiền thưởng (khoảng 100 triệu đồng). Nếu lên ngôi vô địch, tay vợt Đồng Nai sẽ có 5.500 điểm cùng 8.250 USD (khoảng 200 triệu đồng).