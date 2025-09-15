Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh đại chiến tay vợt số 1 Singapore ở giải cầu lông Trung Quốc Masters

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/09/2025 17:43 GMT+7

Giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025 khởi tranh ngày mai (16.9) với sự góp mặt của tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh.

Nguyễn Thùy Linh tái đấu đối thủ cực mạnh

Ngay sau khi đoạt danh hiệu á quân đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 kết thúc hôm qua tại TP.HCM, Nguyễn Thùy Linh lên đường sang Quảng Đông tham dự giải cầu lông Trung Quốc Masters. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 750 của Liên đoàn Cầu lông thế giới, có tổng tiền thưởng lên tới 1,25 triệu USD (khoảng 32 tỉ đồng) cùng cơ cấu điểm thưởng cao.

Nguyễn Thùy Linh đại chiến tay vợt số 1 Singapore ở giải cầu lông Trung Quốc Masters- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh chạm trán tay vợt số 1 Singapore Yeo Jia Min ở giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025 khởi tranh ngày mai (16.9)

ẢNH: ĐỘC LẬP

Giải đấu vì thế thu hút tất cả các tay vợt hàng đầu thế giới hội tụ tranh tài. Ở nội dung đơn nữ có đủ 5 tay vợt mạnh nhất là An Se-young (Hàn Quốc, hạng 1 thế giới), Wang Zhiyi (Trung Quốc, hạng 2 thế giới), Han Yue (Trung Quốc, hạng 3 thế giới), Akane Yamaguchi (Nhật Bản, hạng 4 thế giới), Chen Yufei (Trung Quốc, hạng 5 thế giới).

Với hạng 18 thế giới, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh không phải là hạt giống. Theo kết quả bốc thăm, Nguyễn Thùy Linh chạm trán với tay vợt số 1 Singapore Yeo Jia Min (hạng 15 thế giới) ở vòng 1. Yeo Jia Min từng đạt thứ hạng cao nhất là 11 thế giới và sở hữu nhiều thành tích quốc tế, đáng kể nhất là danh hiệu vô địch giải Đức mở rộng 2025 nằm trong hệ thống World Tour Super 300. Tay vợt này đã đánh bại Nguyễn Thùy Linh ở chung kết để lên ngôi vô địch.

Nguyễn Thùy Linh đại chiến tay vợt số 1 Singapore ở giải cầu lông Trung Quốc Masters- Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh dồn quyết tâm tiến sâu ở giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đáng chú ý Nguyễn Thùy Linh cùng Yeo Jia Min đã có 5 lần chạm trán. Ở lần chạm trán đầu tiên vào năm 2016, tay vợt số 1 Việt Nam là người giành chiến thắng. Tuy nhiên trong 4 lần gặp nhau tiếp theo Nguyễn Thùy Linh đều thất bại. Trong đó có 2 trận đấu trong năm 2025 là giải Ấn Độ mở rộng và Đức mở rộng. Các trận đấu giữa Nguyễn Thùy Linh với Yeo Jia Min đều rất gay cấn, so kè quyết liệt và có đến 3/5 trận phải giải quyết thắng thua ở ván 3.

Nguyễn Thùy Linh đặt mục tiêu tiến sâu ở giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025 nhằm tích lũy điểm, chinh phục thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng thế giới. Người hâm mộ cầu lông Việt Nam kỳ vọng Nguyễn Thùy Linh sẽ có trận đấu bùng nổ khi đại chiến với tay vợt số 1 Singapore Yeo Jia Min.


