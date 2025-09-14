Nguyễn Thùy Linh: ‘Tôi sẽ cống hiến hết khả năng dành tặng người hâm mộ’

Niềm hạnh phúc của hoa khôi cầu lông Nguyễn Thùy Linh
Nhận định về đối thủ Cai Yanyan sẽ chạm trán ở chung kết hôm nay, Nguyễn Thùy Linh cho biết: "Cai Yanyan là tay vợt đáng gờm nhất mùa giải nên trận đấu sẽ không dễ dàng. Ca Yanyan từng gặt hái nhiều thành tích tốt, cũng từng có thứ hạng cao hơn tôi nhưng có lẽ mới quay trở lại sau chấn thương. Tôi tự tin vào bản thân và chuẩn bị thể trạng tốt nhất cho trận chung kết.
Hoa khôi cầu lông Việt Nam cho biết thêm gia đình là nguồn động lực lớn để cô yên tâm thi đấu. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của đồng đội và huấn luyện viên giúp cô tự tin trước mỗi trận đấu. Nguyễn Thùy Linh cũng chia sẻ để theo đuổi cầu lông chuyên nghiệp thì chi phí như vợt, lưới, cầu, giày, trang phục... tốn hơn chục triệu mỗi tháng. Chưa kể chi phí cho các chuyến du đấu quốc tế, nhất là ở châu Âu rất tốn kém. Tuy nhiên cô may mắn có sự đồng hành của đơn vị Đồng Nai cùng sự hỗ trợ trang thiết bị từ Yonex Sunrise giúp cô an tâm, tập trung tập luyện, chinh phục các giải đấu. Trong khuôn khổ giải cầu lông Việt Nam mở rộng, Yonex Sunrise nhiều các hoạt động tương tác với người yêu thích cầu lông như hướng dẫn căng vợt đồng thời hỗ trợ căng vặt miễn phí cho các VĐV tham dự giải.
Nguyễn Thùy Linh cũng đặt mục tiêu sớm chinh phục tốp 15 thế giới. Sau giải cầu lông Việt Nam mở rộng cô sẽ sang Trung Quốc tranh tài giải cầu lông Trung Quốc Masters. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 750 của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) nên có tổng tiền thưởng lên tới 1,25 triệu USD (khoảng 32 tỉ đồng) cùng điểm thưởng cao nếu tiến sâu tại giải.
