Nóng: Nguyễn Thùy Linh chấn thương, bỏ cuộc giữa chừng tại giải cầu lông Trung Quốc Masters

Nguyễn Thùy Linh gặp vấn đề gì?

Tay vợt số 1 Singapore Yeo Jia Min (hạng 15 thế giới) từng thắng Nguyễn Thùy Linh (hạng 17 thế giới) 4 trong 5 lần chạm trán trước đó nên được đánh giá cao hơn khi tái đấu ở giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025.

Nguyễn Thùy Linh gặp chấn thương phải bỏ cuộc giữa chừng ở giải cầu lông Trung Quốc Masters 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Không có chuyên gia người Indonesia Hariawan Hong đồng hành như ở giải cầu lông Việt Nam mở rộng vừa qua, Nguyễn Thùy Linh phải tự điều chỉnh chuyên môn trong khi tay vợt người Singapore Yeo Jia Min có HLV chỉ đạo sát sao. Liên tiếp bị đối thủ dẫn điểm nhưng tay vợt số 1 Việt Nam vẫn kiên trì đeo bám để cân bằng 15/15, 18/18, thậm chí vượt dẫn 19/18 trước Yeo Jia Min nhưng để thua đáng tiếc 19/21 ở ván 1.

Ở ván 2 khi bị Yeo Jia Min dẫn trước 3/0, Nguyễn Thùy Linh đã chủ động xin bỏ cuộc vì chấn thương. Cô trao đổi với trọng tài chính cùng tổng trọng tài sau đó chúc mừng đối thủ và rời sân, nhường quyền đi tiếp vào vòng 2 cho đối thủ. Hiện chưa rõ chấn thương của Nguyễn Thùy Linh ra sao. Trước khi tham dự giải Trung Quốc Masters, Nguyễn Thùy Linh tranh tài ở giải Việt Nam mở rộng, vào đến trận chung kết và nhận danh hiệu á quân đơn nữ. Rất có thể cường độ thi đấu dày khiến tay vợt số 1 Việt Nam bị quá tải.



