Người hâm mộ Việt Nam có cơ hội gặp trực tiếp huyền thoại pickleball Ben Johns

Huyền thoại Ben Johns trổ tài ở giải Vietnam Cup

Sau thành công vang dội của giải Vietnam Open (tổ chức đầu tháng 9 tại TP.HCM), với màn thể hiện ấn tượng của các tay vợt chủ nhà như Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh... Việt Nam tiếp tục trở thành mảnh đất màu mỡ để phát triển sân chơi pickleball nói chung lẫn hệ thống giải PPA Tour Asia nói riêng.

Ở giải đấu diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) từ ngày 30.9 đến 4.10, loạt ngôi sao quốc tế sẽ đến dự giải, như Ben Johns, Alix Truong, Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Christian Alshon, Zane Navratil, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian…

Trong đó, sự xuất hiện của Ben Johns sẽ mang lại sự hứng khởi cho cộng đồng người hâm mộ pickleball Việt Nam.

Ben Johns (trái) giao lưu với người hâm mộ Việt Nam ẢNH: DH

Ben Johns được coi như huyền thoại sống của pickleball, với 123 danh hiệu PPA Tour, 21 danh hiệu Triple Crown (nhiều nhất lịch sử nam), chuỗi 108 trận thắng đơn liên tiếp trong giai đoạn 2019 - 2021 và 16 danh hiệu đôi nam nữ liên tiếp cùng Anna Leigh Waters. Anh cũng giữ vị trí số 1 thế giới ở cả ba nội dung đơn, đôi nam và đôi nam nữ trong nhiều năm kể từ năm 2020.

Khi pickleball ngày càng phát triển tại Việt Nam, Ben Johns đã sở hữu lượng hâm mộ đông đảo và được chào đón khi tới Hà Nội, TP.HCM hồi tháng 3.

"Tôi nhận thấy người Việt Nam rất mê pickleball. Môn thể thao này mới phát triển ở Việt Nam khoảng một năm thôi nhưng tôi vừa đến một sân pickleball tại TP.HCM đẹp hơn nhiều sân ở Mỹ. Đó là nền tảng để cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng", Ben Johns chia sẻ.

Tại sự kiện PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025, nhà tài trợ MB sẽ mang đến trải nghiệm ưu tiên độc quyền cho khách hàng như cơ hội giao lưu, chụp ảnh, huấn luyện và nhận chữ ký từ các ngôi sao hàng đầu quốc tế của PPA Tour tại sự kiện MB Exclusive Meet & Greet, diễn ra vào ngày 1.10 tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng).

Pickleball Việt Nam định hình vị trí

Giải đấu Vietnam Cup 2025 sẽ quy tụ cả những gương mặt pickleball hàng đầu của Việt Nam, từng đạt thành tích nổi bật trong hệ thống giải PPA Tour Asia 2025, như Trịnh Linh Giang (vô địch PPA Tour Asia - Malaysia Open 2025), Lý Hoàng Nam (á quân PPA Tour Asia - MB Vietnam Open 2025), Phúc Huỳnh (vô địch PPA Tour Asia - MB Vietnam Open 2025).

Như vậy, Linh Giang, Phúc Huỳnh... sẽ có cơ hội so tài trực tiếp với những VĐV hàng đầu thế giới, để kiểm chứng đẳng cấp pickleball hiện tại đang ở đâu so với thế giới.

"Sau thành công của Vietnam Open với những chiến thắng thuyết phục của các VĐV Việt Nam, MB đồng hành cùng giải PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025, giải đấu quốc tế lớn tại Việt Nam. Chúng tôi muốn cùng người hâm mộ pickleball trải nghiệm hai chữ 'gắn kết và hạnh phúc'", bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Marketing MB chia sẻ.

Bà Tô Nam Phương, Phó tổng giám đốc FPT Play khẳng định: "Pickleball là trọng tâm chiến lược của FPT Play trong mảng thể thao trong thời gian tới. Chúng tôi mong muốn truyền tải trọn vẹn sự hấp dẫn của bộ môn này đến gần hơn khán giả cả nước. Là đơn vị đồng tổ chức và phát sóng độc quyền PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025, chúng tôi sẽ áp dụng kỹ thuật truyền hình tối ưu và tích cực phối hợp với các đơn vị đối tác nhằm đảm bảo chất lượng trong công tác sản xuất giải đấu".