Bùng nổ giải thể thao học sinh TP.HCM

Giải thể thao học sinh TP.HCM năm học 2025-2026 vừa đồng loạt được khai mạc sáng nay (21.9) tại Trường THPT Hùng Vương, phường Chợ Lớn, TP.HCM và Trường THCS Lý Phong, phường An Đông, TP.HCM.
Các giải thể thao học sinh được tổ chức nhằm phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thể chất cũng như hoạt động thể dục thể thao học đường. Từ đây nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho các em học sinh.
Đồng thời, các giải đấu góp phần nâng cao tầm vóc, thể trạng học sinh, giáo dục nhân cách và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho các em, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế hệ mới đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Cô Lý Thị Mỹ Lệ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, TP.HCM cho biết, giải thể thao học sinh Trường THPT Hùng Vương năm nay có sự tham gia của đông đảo học sinh đến từ các lớp với 8 môn thi đấu cờ tướng, cờ vua, đá cầu, bóng ném, bóng rổ, bóng đá nam, bóng đá nữ, kéo co.
Tổng số hơn 1.600 học sinh đăng ký tham gia các môn trong ngày hội. Các em sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và thi đấu tinh thần thể thao để đạt kết quả tốt nhất.
"Phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong học sinh luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện. Hội thao không chỉ là sân chơi lành mạnh để các em học sinh được giao lưu, học hỏi, mà còn là dịp để phát hiện và bồi dưỡng những tài năng thể thao của nhà trường", cô Mỹ Lệ cho hay.
Phần thi đấu cờ vua (trái) và cờ tướng của các vận động viên học sinh nam, nữ Trường THPT Hùng Vương
Giải thể thao học sinh góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng
Phát biểu tại lễ khai mạc giải thể thao học sinh Trường THPT Hùng Vương sáng 21.9, thầy Lê Hoàng Sơn Châu, chuyên viên môn giáo dục thể chất, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đây là một sự kiện thật sự có ý nghĩa, không chỉ với riêng các nhà trường mà còn với phong trào thể thao học đường của TP.HCM.
"Trường THPT Hùng Vương và Trường THCS Lý Phong là hai trường đầu tiên của khu vực 1, TP.HCM, sau khi sáp nhập ba khu vực, đã tiên phong tổ chức Giải thể thao học sinh. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm của ban giám hiệu các nhà trường, cũng như sự nhiệt huyết, năng động của tổ bộ môn giáo dục thể chất", thầy Lê Hoàng Sơn Châu nói.
Thầy Châu khẳng định: "Các giải thể thao học sinh không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực mà còn bồi đắp tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng - những giá trị rất cần thiết để các em học sinh phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ. Giải đấu hôm nay sẽ là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, khẳng định tài năng và hơn hết là cùng nhau xây dựng một môi trường học tập năng động, lành mạnh, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ".
