Rực rỡ ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước

Hòa cùng không khí tưng bừng của học sinh cả nước trong ngày khai giảng 5.9 đặc biệt, hôm nay học sinh các cấp tại TP.HCM - siêu đô thị lớn nhất cả nước hân hoan chào đón năm học mới 2025-2026.
Ngày khai giảng 5.9 năm nay diễn ra trong thời tiết tuyệt đẹp tại TP.HCM với nắng nhẹ, không có mưa. Trẻ mầm non và học sinh từ tiểu học, THCS, THPT đến trường từ sớm, tham gia nhiều hoạt động giáo dục và theo dõi lễ khai giảng quốc gia được tường thuật trực tiếp với nhiều cảm xúc.
Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên của ngành GD-ĐT TP.HCM sau sáp nhập tỉnh thành, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã).
TP.HCM mới hiện nay, sau khi sáp nhập giữa TP.HCM cũ, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trở thành siêu đô thị lớn nhất nước, quy mô giáo dục cũng lớn nhất cả nước. Thống kê cho thấy toàn TP.HCM sau sáp nhập có gần 2,6 triệu học sinh từ mầm non tới THPT, trên 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên, gần 3.500 trường học. Ngành giáo dục thành phố đặt ra yêu cầu việc hợp nhất các nguồn lực, mở rộng quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên và địa bàn, đòi hỏi khả năng thích ứng linh hoạt và sáng tạo của toàn ngành.
