Giáo dục

Rực rỡ ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước

Thúy Hằng
Thúy Hằng
05/09/2025 11:45 GMT+7

Hòa cùng không khí tưng bừng của học sinh cả nước trong ngày khai giảng 5.9 đặc biệt, hôm nay học sinh các cấp tại TP.HCM - siêu đô thị lớn nhất cả nước hân hoan chào đón năm học mới 2025-2026.

Ngày khai giảng 5.9 năm nay diễn ra trong thời tiết tuyệt đẹp tại TP.HCM với nắng nhẹ, không có mưa. Trẻ mầm non và học sinh từ tiểu học, THCS, THPT đến trường từ sớm, tham gia nhiều hoạt động giáo dục và theo dõi lễ khai giảng quốc gia được tường thuật trực tiếp với nhiều cảm xúc.

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên của ngành GD-ĐT TP.HCM sau sáp nhập tỉnh thành, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã).

TP.HCM mới hiện nay, sau khi sáp nhập giữa TP.HCM cũ, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trở thành siêu đô thị lớn nhất nước, quy mô giáo dục cũng lớn nhất cả nước. Thống kê cho thấy toàn TP.HCM sau sáp nhập có gần 2,6 triệu học sinh từ mầm non tới THPT, trên 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên, gần 3.500 trường học. Ngành giáo dục thành phố đặt ra yêu cầu việc hợp nhất các nguồn lực, mở rộng quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên và địa bàn, đòi hỏi khả năng thích ứng linh hoạt và sáng tạo của toàn ngành.

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM (áo trắng hàng đầu) và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cùng nhiều đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 2.

Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì trong ngày khai giảng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Được (trái), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chúc mừng thầy cô, các em học sinh Trường THPT Trần Phú

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 4.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 5.

Nghi thức chào cờ tại Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 6.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 7.

Nữ sinh Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM trong ngày khai giảng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 8.

Vẻ đẹp của nữ sinh Trường THPT Marie Curie, phường Xuân Hòa, TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 9.

Lễ khai giảng tại Trường THPT Marie Curie, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Vào năm 2025 này, ngôi trường được 107 tuổi

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 10.

Lễ chào cờ đồng thời diễn ra trong cả nước trong lễ khai giảng sáng nay

ẢNH: ĐỘC LẬP

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 11.

Học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình theo dõi lễ khai giảng quốc gia được tường thuật trực tiếp trên màn hình LED được lắp ở sân trường

ẢNH: ĐỘC LẬP

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 12.

Lễ khai giảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba tại Trường mầm non Tuổi Thơ sáng 5.9 có sự hiện diện của bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 7 từ trái qua); bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (thứ 9 từ trái qua) và nhiều vị đại biểu, khách quý

ẢNH: THÚY HẰNG

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 13.

Các trẻ Trường mầm non Tuổi Thơ, phường Hòa Hưng tự tin biểu diễn văn nghệ ngày khai giảng

ẢNH: THÚY HẰNG

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 14.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (áo dài vàng), thăm các trẻ Trường mầm non Tuổi Thơ, phường Hòa Hưng ngày khai giảng

ẢNH: THÚY HẰNG

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 15.

"Ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vỗ về"

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Học sinh Ngọc Diệp lớp 5 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM gửi lời chúc mừng các em lớp 1 vào trường trong ngày khai giảng

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 16.

Học sinh Trường tiểu học Bàu Sen, phường Chợ Quán, trong ngày khai giảng rực rỡ cờ hoa

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 17.

Lễ khai giảng tại Trường THCS -THPT Hồng Hà, phường Gò Vấp, TP.HCM sáng 5.9 có sự tham dự của ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM và nhiều vị khách quý. Tại buổi lễ, nhà trường được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và Cờ thi đua Chính phủ

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 18.

Trường THPT Ernst Thälmann trong ngày khai giảng 5.9

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước - Ảnh 19.

Nụ cười rạng rỡ của những nữ sinh Trường THPT Marie Curie, TP.HCM bước vào năm học mới

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại

Sáng nay (5.9), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP.Hà Nội), Bộ GD-ĐT tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

