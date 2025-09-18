Tuyệt vời những giải thể thao kết nối, chăm lo học bổng cho sinh viên

Cộng đồng cựu sinh viên khoa Điện - Điện tử là tập hợp các sinh viên theo học khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM (tiền thân là Cao đẳng Điện học) từ năm 1957. Cộng đồng đã đề cử ra một ban điều hành để đại diện anh em cựu sinh viên trong tất cả các hoạt động.

Trong đó, Cộng đồng cựu sinh viên khoa Điện - Điện tử đã tổ chức nhiều giải thể thao với tinh thần kết nối, vì cộng đồng. Có thể kể tới giải bóng đá đã 5 lần được tổ chức và giải tennis 4 lần được tổ chức, thu hút hơn 500 anh em cựu sinh viên về trường tham dự giải hàng năm.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Nam, Trưởng khoa Điện - Điện tử (thứ 2 từ trái qua) cùng ông Huỳnh Đức Thắng, Trưởng ban Đại diện cựu sinh viên (bìa phải) trong ngày phát học bổng ẢNH: CSV

Ông Huỳnh Đức Thắng, Trưởng ban Đại diện cựu sinh viên khoa Điện - Điện tử cho biết, các giải thể thao là dịp để anh em cựu sinh viên gặp gỡ, giao lưu, hợp tác trong kinh doanh. Quan trọng hơn, trong 5 năm qua, từ các giải đấu này, cựu sinh viên khoa Điện - Điện tử đã huy động được từ 600 triệu đến 800 triệu đồng mỗi năm để chăm lo học bổng cho các em sinh viên khoa Điện - Điện tử.

Trong đó sự đóng góp của Quỹ Học Bổng tài năng MPE khoảng 250 triệu đồng /năm, dành cho sinh viên khoa Điện - Điện tử có thành tích học tập xuất sắc nhất mỗi khóa (có 8 em được trao học bổng, học bổng bằng học phí 1 năm học).

Bên cạnh đó còn có Quỹ học bổng CSV khoa Điện - Điện tử dành cho các em sinh viên học giỏi vượt khó (tổng giá trị khoảng 200 triệu - 300 triệu đồng, mỗi suất cho sinh viên là 10 triệu đồng).

Đồng thời, còn có Quỹ học bổng của cựu sinh viên các khóa 1993, 1995, 1996, 1998... hàng năm vào khoảng từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Thể thao không đơn thuần chỉ là thể thao, trong đó còn có tinh thần "Đáp đền tiếp nối", vì các em sinh viên thế hệ sau ẢNH: CSV

Ý nghĩa các giải đấu kết nối vì cộng đồng, trao nhiều học bổng ý nghĩa cho sinh viên ẢNH: CSV

Học bổng ý nghĩa với tinh thần "Đáp đền tiếp nối"

Tiến sĩ Nguyễn Quang Nam, Trưởng khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM đánh giá rất cao các chương trình này.



"Các hoạt động của Cộng đồng cựu sinh viên khoa Điện - Điện tử nhằm gây quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên khoa Điện - Điện tử là những hoạt động hết sức có ý nghĩa. Trước hết, nó thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ của cộng đồng cựu sinh viên khoa Điện - Điện tử. Hơn nữa, nhiều học bổng nhắm đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, là những trường hợp thực sự cần sự giúp đỡ. Điều này chắc chắn đã tạo động lực cho nhiều sinh viên vươn lên thực hiện ước mơ của mình. Cộng đồng cựu sinh viên khoa Điện - Điện tử đã chọn tinh thần "Pay It Forward" - Đáp đền tiếp nối - để thể hiện lòng biết ơn của mình, một cách làm thật đẹp", tiến sĩ Nguyễn Quang Nam chia sẻ.

Thông thường, vào ngày họp mặt truyền thống hàng năm 20.11 của khoa Điện - Điện tử, Ban Chủ nhiệm khoa và các cựu sinh viên phối hơp tổ chức và trao tặng học bổng cho các em sinh viên. Các sinh viên nhận học bổng được một hội đồng tuyển chọn từ một danh sách sơ tuyển theo các tiêu chí đã đề ra.

Điều thú vị là danh sách nhận học bổng mỗi năm ít khi lặp lại, cho thấy các bạn sinh viên khoa Điện - Điện tử đã ngầm thi đua học tập để được vinh dự lọt vào danh sách cuối cùng. Năm nay hội đồng đã bắt đầu giai đoạn tuyển chọn từ danh sách ứng viên, để kịp cho ngày 20.11.2025.