Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Hấp dẫn giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Tổng thưởng 900 triệu

Nghi Thạo
Nghi Thạo
16/09/2025 16:26 GMT+7

Chiều 16.9, sự kiện họp báo và bốc thăm chia bảng giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM.

Năm 2024, giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ, thu hút đông đảo công nhân ở nhiều ngành nghề, được nâng tầm chất lượng chuyên môn nhờ sự đầu tư bài bản. Đặc biệt, giải đấu còn lan tỏa giá trị nhân văn khi quyên góp được 2,1 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3, trao 40 căn nhà và hỗ trợ 581 trường hợp khó khăn.

Sôi nổi với gần 40 đội tham dự

Tiếp nối thành công đó, năm 2025, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Báo Tuổi Trẻ tiếp tục phối hợp tổ chức giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam. Bước sang năm thứ 3 tổ chức, giải đấu đã khẳng định được vị thế là sân chơi thường niên, uy tín của công nhân, viên chức, lao động trên cả nước, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong công nhân, viên chức, lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Hấp dẫn giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Tổng thưởng 900 triệu- Ảnh 1.

Buổi họp báo và bốc thăm chia bảng giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam diễn ra vào chiều 16.9 tại TP.HCM

ẢNH: BTC

Tại buổi họp báo, ban tổ chức giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 công bố chi tiết về thời gian, địa điểm, thể thức thi đấu, luật thi đấu, danh sách các đội bóng trong cả nước tham gia giải. Ban tổ chức cũng bốc thăm chia bảng và công bố lịch thi đấu chính thức của tất cả các trận.

Giải đấu được tổ chức với thể thức bóng đá 7 người, theo luật thi đấu do VFF ban hành; triển khai theo hệ thống Liên đoàn Lao động Việt Nam với quy mô toàn quốc, quy tụ gần 40 đội bóng tham dự, là đại diện cho công đoàn các tỉnh/thành phố, công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước.

Theo quy định của ban tổ chức, đối tượng tham dự giải là nam công nhân, viên chức, người lao động, có quốc tịch Việt Nam, đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tổ chức công đoàn; có hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên tục 1 năm trở lên tính đến thời điểm đăng ký tham gia thi đấu; có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và có tài khoản định danh cá nhân trên ứng dụng VneID của Bộ Công an.

Hấp dẫn giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Tổng thưởng 900 triệu- Ảnh 2.

Giải được tổ chức với thể thức bóng đá 7 người, theo luật thi đấu do VFF ban hành

ẢNH: BTC

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 sẽ trải qua 2 chặng đấu, gồm: vòng loại tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10.2025 tại khu vực phía bắc (Hà Nội) và khu vực phía nam (TP.HCM). 16 đội bóng xuất sắc nhất ở vòng loại sẽ giành suất tham dự vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào tháng 10 tại TP.HCM.

Tổng giải thưởng của giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 lên đến 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng.

Tin liên quan

Giải đấu hấp dẫn của công nhân, viên chức Việt Nam khai màn tại TP.HCM

Giải đấu hấp dẫn của công nhân, viên chức Việt Nam khai màn tại TP.HCM

Sáng 27.9, giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 chính thức khai mạc tại sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Giải bóng đá hấp dẫn cho công nhân, viên chức Việt Nam sắp khởi tranh

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá công nhân Viên chức giải bóng đá công nhân viên chức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận