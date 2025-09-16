Hấp dẫn giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Tổng thưởng 900 triệu

Năm 2024, giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ, thu hút đông đảo công nhân ở nhiều ngành nghề, được nâng tầm chất lượng chuyên môn nhờ sự đầu tư bài bản. Đặc biệt, giải đấu còn lan tỏa giá trị nhân văn khi quyên góp được 2,1 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3, trao 40 căn nhà và hỗ trợ 581 trường hợp khó khăn.

Sôi nổi với gần 40 đội tham dự

Tiếp nối thành công đó, năm 2025, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Báo Tuổi Trẻ tiếp tục phối hợp tổ chức giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam. Bước sang năm thứ 3 tổ chức, giải đấu đã khẳng định được vị thế là sân chơi thường niên, uy tín của công nhân, viên chức, lao động trên cả nước, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong công nhân, viên chức, lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Buổi họp báo và bốc thăm chia bảng giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam diễn ra vào chiều 16.9 tại TP.HCM ẢNH: BTC

Tại buổi họp báo, ban tổ chức giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 công bố chi tiết về thời gian, địa điểm, thể thức thi đấu, luật thi đấu, danh sách các đội bóng trong cả nước tham gia giải. Ban tổ chức cũng bốc thăm chia bảng và công bố lịch thi đấu chính thức của tất cả các trận.

Giải đấu được tổ chức với thể thức bóng đá 7 người, theo luật thi đấu do VFF ban hành; triển khai theo hệ thống Liên đoàn Lao động Việt Nam với quy mô toàn quốc, quy tụ gần 40 đội bóng tham dự, là đại diện cho công đoàn các tỉnh/thành phố, công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước.

Theo quy định của ban tổ chức, đối tượng tham dự giải là nam công nhân, viên chức, người lao động, có quốc tịch Việt Nam, đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tổ chức công đoàn; có hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên tục 1 năm trở lên tính đến thời điểm đăng ký tham gia thi đấu; có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và có tài khoản định danh cá nhân trên ứng dụng VneID của Bộ Công an.

Giải được tổ chức với thể thức bóng đá 7 người, theo luật thi đấu do VFF ban hành ẢNH: BTC

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 sẽ trải qua 2 chặng đấu, gồm: vòng loại tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10.2025 tại khu vực phía bắc (Hà Nội) và khu vực phía nam (TP.HCM). 16 đội bóng xuất sắc nhất ở vòng loại sẽ giành suất tham dự vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào tháng 10 tại TP.HCM.

Tổng giải thưởng của giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 lên đến 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng.