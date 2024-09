Giải đấu hấp dẫn của công nhân, viên chức Việt Nam khai màn tại TP.HCM

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức. Giải đấu này gồm 2 vòng đấu: vòng loại và vòng chung kết. Vòng loại dự kiến tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10.2024 tại 4 khu vực: TP.HCM, Bình Dương, Nghệ An, Bắc Ninh. 16 đội bóng xuất sắc nhất ở vòng loại sẽ giành vé tham dự vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào tháng 11.2024 tại Hà Nội.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 khai mạc vào sáng 27.9 tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng ẢNH: BTC

Tại buổi lễ khai mạc, ban tổ chức giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 long trọng tổ chức các nghi thức để chính thức khởi động giải đấu, bắt đầu với vòng loại khu vực 4 - TP.HCM. Vòng loại khu vực 4 - TP.HCM quy tụ 16 đội bóng tham dự, bao gồm các đội thuộc liên đoàn tỉnh như: Công đoàn TP.HCM 1, Công đoàn TP.HCM 2, Công đoàn Bến Tre, Công đoàn Đồng Nai 1, Công đoàn Đồng Nai 2, Công đoàn Đồng Nai 3, Công đoàn Đồng Nai 4, Công đoàn Sóc Trăng, Công đoàn Dệt May, Công đoàn An Giang, Công đoàn Đồng Tháp, Công đoàn Cà Mau. Ngoài ra, giải đấu còn có sự góp mặt của các đội bóng doanh nghiệp như: Cảng quốc tế Long An, Coteccons, Chứng khoán Rồng Việt, Biti's.

16 đội chia thành 4 bảng (A, B, C, D), thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội xếp thứ nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết (theo sơ đồ mã số). 4 đội góp mặt ở bán kết vòng loại sẽ giành quyền tham gia vòng chung kết toàn quốc.

Vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra từ ngày 27 đến 29.9 trên 2 sân tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân.

Đại diện lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ và cầu thủ lên tuyên thệ trong lễ khai mạc ẢNH: BTC

Tổng giải thưởng của giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 tại vòng loại khu vực 4 - TP.HCM là 130 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch vòng loại khu vực nhận 50 triệu đồng, đội hạng nhì nhận 30 triệu đồng, đội hạng ba nhận 20 triệu đồng. Ngoài ra, vòng loại khu loại còn nhiều giải thưởng phụ khác như: cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, đội thi đấu fair-play nhất, đội cổ động ấn tượng nhất, tổ trọng tài xuất sắc nhất. Mỗi giải thưởng phụ trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh các trận đấu bóng đá, ban tổ chức còn triển khai các hoạt động bổ trợ như: khám và tư vấn miễn phí về y học thể thao và các bệnh lý cơ xương khớp, kết hợp cấp phát thuốc theo toa; bốc thăm trúng thưởng mỗi ngày; gian hàng giảm giá, tái chế quần áo cũ,... nhằm chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần của người lao động, thu hút khán giả đến sân theo dõi, cổ vũ.