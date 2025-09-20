Tay đua Việt Nam 17 tuổi Hoàng Đạt Sawer tạo kỳ tích F4 Đông Nam Á

Hoàng Đạt Sawer vô địch F4 Đông Nam Á ở tuổi 17 ảnh: VNCC

Chức vô địch sớm của Hoàng Đạt Sawer

Sau 2 vòng đua phân hạng (Qualifying) thuộc chặng 5 (Round 5) diễn ra tại Sepang (Malaysia) sáng nay 20.9, Hoàng Đạt Sawer (tên tiếng Anh Alex Sawer) chính thức trở thành nhà vô địch của giải đua xe F4 Đông Nam Á (Formula 4 South East Asia) 2025.

Do tay đua người Ý Niccolò Maccagnani giành cả 2 pole trong vòng đua phân hạng, đồng nghĩa tay đua đang xếp vị trí thứ 2 là Seth Gilmore không thể tích lũy thêm 4 điểm pole. Khoảng cách điểm giữa Hoàng Đạt với tay đua người Úc Seth Gilmore xếp ngay sau vẫn được duy trì là 94 điểm (297 của Hoàng Đạt và 203 của Seth Gilmore).

Trong khi đó, số điểm tối đa còn lại trong 3 vòng đua (Race) của chặng 5 là 90 (30 điểm cho vị trí nhất một Race), đồng nghĩa Hoàng Đạt đã chính thức trở thành nhà vô địch của giải đua xe F4 Đông Nam Á 2025, mà không cần quan tâm đến thành tích của 3 Race chính thức trong Round 5.

Chiếc xe của Hoàng Đạt Sawer lao đi trên trường đua Sepang (Malaysia) ảnh: NVCC

Với thành tích này, Hoàng Đạt Sawer trở thành người Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch chung cuộc của một giải đua xe công thức (Formula) thuộc Liên đoàn Ô tô quốc tế. Diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9.2025, F4 Đông Nam Á là giải đấu F4 cho khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức, thu hút 15 tay đua đến từ 5 đội.

Hoàng Đạt Sawer thi đấu cho đội Evans GP (Úc), đã tạo lợi thế gần như tuyệt đối ngay từ nửa đầu mùa. Ở chặng mở màn (Round 1) tại Sepang (Malaysia) vào ngày 3 và 4.5, tay đua 17 tuổi của Evans GP thắng trọn cả ba vòng đua.

Sang chặng 2 (Round 2) tại Buriram (Thái Lan) vào 24 và 25.5, anh tiếp tục hoàn tất thêm một cú "hat-trick" nữa.

Hoàng Đạt Sawer đã đi vào lịch sử F4 Việt Nam và Đông Nam Á ảnh: NVCC

Chặng 3 (Round 3) tại Bangsaen (Thái Lan) vào 5 và 6.7 có nhiều biến động nhất khi lưới xuất phát và kết quả chịu tác động bởi án phạt, nhưng chàng trai có mẹ người Việt và bố người Anh vẫn kịp khép lại cuối tuần bằng một chiến thắng để giữ đà điểm số.

Giấc mơ chinh phục đường đua chuyên nghiệp quốc tế

Trở lại cho chặng 4 (Round 4) tại Sepang (Malaysia) vào 6 và 7.9, Gilmore thắng vòng 2 nhưng Hoàng Đạt lập tức phản công bằng chiến thắng ở vòng 3 để củng cố ngôi đầu.

Tính đến trước chặng 5 (Round 5) sẽ diễn ra vào chiều nay 20.9 và ngày mai 21.9, Đạt đã thắng 9/11 vòng đua. Hoàng Đạt giành tổng cộng 6 pole (vị trí xuất phát đầu tiên); đồng thời 7 lần giành vòng đua fastest-lap (nhanh nhất).

Hoàng Đạt Sawer tự hào bên cờ Tổ quốc cùng đội đua F4 Evans GP (Úc) ảnh: NVCC

Sau chức vô địch, Hoàng Đạt Sawer xúc động: "Đây là một kỷ niệm thật sự đặc biệt với tôi. Đạt rất vui khi những nỗ lực trong suốt mùa giải đã được ghi nhận bằng chức vô địch. Nhưng tôi hiểu rằng mình chỉ mới ở chặng khởi đầu. Thành tích này có được là nhờ sự ủng hộ từ gia đình, đội ngũ và những người đã luôn đồng hành cùng tôi.

Đạt hy vọng kết quả này sẽ góp thêm một chút niềm vui cho thể thao Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi sẽ tìm kiếm thêm cơ hội được cọ xát tại nhiều giải đua khác. Mục tiêu trong năm 2026 của Đạt là sẽ bước lên hạng đua F3, tiếp tục học hỏi và nỗ lực để tiến xa hơn trên con đường phía trước".

Hoàng Đạt Sawer (Alex Sawer), 17 tuổi, có cha là người Anh và mẹ là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Hiện Hoàng Đạt đang là học sinh tại một trường quốc tế tại TP.HCM.