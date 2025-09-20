Bao giờ tầm vóc người Việt Nam được cải thiện: Gấp rút tháo gỡ rào cản

C ẦN GIẢI QUYẾT TỐT 3 VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

Ông Mai Bá Hùng, Trưởng văn phòng đại diện Ủy ban Olympic VN tại TP.HCM, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho rằng để Đề án 641 có được kết quả tốt hơn trong 5 năm còn lại, cần giải quyết rốt ráo 3 vấn đề quan trọng, gồm kinh phí, con người và cơ sở vật chất. Theo ông Hùng, việc đầu tiên là cần củng cố Văn phòng điều phối Đề án 641 để văn phòng có thực quyền trong triển khai đề án. Trong đó vai trò trưởng ban thuộc về Văn phòng Chính phủ để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Về cơ chế huy động nguồn lực xã hội, cần có quy định, hướng dẫn cụ thể tạo điều kiện giúp các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp tham gia đóng góp thực hiện các hạng mục của đề án. "Tôi nghĩ có nhiều đơn vị muốn đóng góp kinh phí nhưng bị vướng cơ chế nên nảy sinh tâm lý lo ngại, dẫn tới chưa tích cực tham gia", ông Mai Bá Hùng chia sẻ.

Về cơ sở vật chất, ông Mai Bá Hùng cho biết nhiều nơi trên toàn quốc đã trang bị dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời ở các công viên giúp người dân dễ dàng tập luyện, nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên cũng có một số môn như chạy bộ, xe đạp cần được thiết lập khu vực an toàn. Về nhân lực, các trường học đều có giáo viên thể chất nhưng chủ yếu làm nhiệm vụ của nhà trường chứ chưa được hướng dẫn, đào tạo để chung tay thực hiện Đề án 641.

Trẻ em vận động, tập luyện thể thao đúng cách giúp nâng cao thể lực và tầm vóc ẢNH: NHẬT THỊNH

"Đề án 641 đã thực hiện được 15 năm với rất nhiều kỳ vọng, nhưng chúng ta chưa thấy được kết quả cụ thể là chiều cao trung bình của người VN tăng lên bao nhiêu, thể lực được cải thiện cụ thể ra sao. Đến lúc này, có thể nói nếu đến hết năm 2030 mà thực hiện được 50% trong 4 chương trình đề án đưa ra đã là thành công lắm rồi", ông Mai Bá Hùng nói.

K HÔNG XEM NHẸ THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG

Ông Đoàn Minh Xương, Trưởng phòng bóng đá học đường Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, cho biết người VN xưa nay bị đánh giá "thấp bé nhẹ cân, yếu sức mạnh, sức bền", vì thế Đề án 641 được xem như kim chỉ nam để VN thực hiện mục tiêu cải thiện giống nòi. "Người VN phải cao, khỏe, năng động thì mới làm việc hiệu quả, đóng góp tốt cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước", ông Xương nói.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, giải pháp cơ bản nhất để cải thiện thể lực, tầm vóc người VN là tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được vận động, chơi thể thao ngay từ nhỏ. Từ đó tạo thói quen luyện tập thể thao để các em phát triển thể lực, kỹ năng lẫn nhân cách. "Các trường học cần phải có cơ sở vật chất thể thao, để sau giờ học các em có thể chơi môn thể thao mình yêu thích. Việc phát triển thể thao trong trường học cũng giúp phát hiện các em có năng khiếu, từ đó đào tạo tài năng cho thể thao quốc gia. Tất nhiên còn có nhiều yếu tố khác cần được chăm lo để phát triển thể lực, cải thiện giống nòi, đơn cử như vấn đề dinh dưỡng", ông Xương chia sẻ.

Đ ỪNG ĐỂ CÁC GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NẰM TRÊN GIẤY

Ban điều phối Đề án 641 đã đưa ra các giải pháp của đề án trong giai đoạn còn lại đến năm 2030. Trong đó về cơ chế, chính sách có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản liên quan tới chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học. Bên cạnh đó xây dựng hệ thống giải pháp nhằm phát huy giá trị sử dụng của hệ thống cơ sở tập luyện, thi đấu TDTT trong việc hỗ trợ giáo dục thể chất trường học. Ngoài ra là xây dựng chế độ kiểm tra, đánh giá định kỳ và cơ chế giám sát thực hiện mục tiêu của đề án, các nhiệm vụ của từng chương trình… Tuy nhiên đến nay các giải pháp này vẫn nằm trên giấy.

Đề án 641 cần chú trọng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em khó khăn vùng sâu vùng xa ẢNH: HẢI PHONG

Giải pháp về huy động kinh phí để thực hiện đề án cũng được nêu ra. Trong đó có việc Chính phủ tăng cường phân bổ kinh phí triển khai thực hiện đề án từ nguồn ngân sách nhà nước kết hợp với huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa, các nguồn vốn viện trợ chính thức, các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các nguồn thu từ đặt cược thể thao. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa triển khai cụ thể. Hoặc có giải pháp được nêu ra như nguồn thu từ đặt cược thể thao hợp pháp nhưng nghị định của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế dù đã ban hành năm 2017 nhưng do còn một số vướng mắc nên chưa thể triển khai.

Việc tăng cường huy động nguồn nhân lực phục vụ đề án, trong đó chú trọng đến lực lượng giáo viên TDTT tại các trường học, đội ngũ cán bộ làm công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Bộ Y tế, lực lượng trực tiếp làm việc với các đối tượng của đề án là giải pháp cần thiết. Tuy nhiên nguồn nhân lực này vẫn còn thiếu, chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng lẫn cơ chế hoạt động để thực hiện đề án.

Một cựu thành viên Ban Điều phối Đề án 641 cho biết, việc đề án kéo dài đến 20 năm với rất nhiều thay đổi nhân sự lại gặp nhiều khó khăn khách quan lẫn chủ quan cũng là nguyên nhân khiến đề án ách tắc. Vì thế cần có cơ chế hoạt động, giám sát chặt chẽ từng mục tiêu của đề án, có đánh giá kết quả triển khai ở từng giai đoạn 5 năm, 10 năm, 15 năm. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải pháp trong tình hình mới phù hợp cũng cần được triển khai thì đề án mới có thể mang lại kết quả như mong muốn.