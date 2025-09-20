4 cơ thủ Việt vào VCK giải vô địch thế giới 10 bi: Hoàng Sao và ai?

Cơ thủ Việt Nam "ngược dòng" mãn nhãn

Ở nhánh thắng của vòng khởi động, Nguyễn Văn Huynh vượt qua Hồ Sở Phát, qua đó trực tiếp giành vé vào vòng chung kết. Trong khi đó, ở nhánh thua, một cơ thủ Việt Nam khác cũng giành vé dự vòng chung kết ngoạn mục là Nguyễn Bảo Châu. Anh vượt qua cơ thủ đồng hương Nguyễn Đăng Tuyên với tỉ số 2-0 (4-2, 4-2) để giành vé đi tiếp. Như vậy, Việt Nam sẽ có 4 đại diện góp mặt ở vòng chung kết Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 gồm Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao), Phạm Phương Nam, Nguyễn Văn Huynh và Nguyễn Bảo Châu.

Nguyễn Bảo Châu vượt qua vòng khởi động đầy kịch tính dù đã rơi xuống nhánh thua ẢNH: BTC

Ở chiều ngược lại, nhiều cơ thủ Việt Nam được kì vọng cao như Nguyễn Văn Đăng, Lương Chí Dũng, Nguyễn Anh Tuấn đều phải dừng bước trước những đối thủ được đánh giá cao đến từ Đức, Đài Loan... Các cơ thủ quốc tế được đánh giá cao ở vòng khởi động như AJ Manas (Philippines) hay Neuhausen (Đức) vẫn duy trì phong độ ổn định và không gặp nhiều khó khăn để giành vé dự vòng chung kết, tranh tài cùng những vận động viên hàng đầu thế giới.

Như vậy, 16 cơ thủ sẽ góp mặt ở vòng chung kết là AJ Manas, Gamas Edwin, Jeffrey Prieto, Jonas Magpantay, Lin Ta Li, Liu Ri Teng, Mark Estiola, Michael Feliciano, Moritz Neuhausen, Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Văn Huynh, Raymund Faraon, Sun Yi Hsuan, Wang Ming, Yukio Akagariyama, Zhu Xihe.

Danh hiệu đầu tiên có chủ

Cũng trong ngày 19.9, những trận đấu cuối cùng của giải Box Billiards Mixed Doubles Open 2025 (10 bi, đôi nam nữ) đã khép lại. Sau trận chung kết căng thẳng, chức vô địch thuộc về cặp đôi Joshua Filler và Pia Filler. Họ vượt qua đối thủ Ko Ping Chung và Chou Chieh-yu với tỷ số 2-0 chung cuộc.

Hai nhà vô địch này nhận số tiền thưởng 40.000 USD. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho cặp đôi người Đức. Họ tận dụng tốt mọi cơ hội mà mình có, phối hợp ăn ý và có khả năng dứt điểm quyết đoán, thắng tương đối cách biệt (4-2, 4-1).



