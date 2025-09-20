Billiards: Tung sê-ri lớn, cơ thủ Việt Nam liên tiếp đánh bại cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ

Vòng thứ sáu của chặng 3 giải billiards PBA Team League 2025-2026 diễn ra trong ngày 19.9, chứng kiến màn trình diễn với phong độ cao của cơ thủ Việt Nam Trần Đức Minh. Cụ thể ở trận đấu gặp đội Winners, tay cơ gốc Huế có 2 cơ hội ra sân và đều mang về chiến thắng cho đội Harim Dragons. Đáng chú ý, Trần Đức Minh liên tiếp đánh bại các cơ thủ tốp đầu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, cả trong ván đấu đôi lẫn đơn nam.



2 sê-ri 9 xuất hiện khi Trần Đức Minh ra sân

Ở ván đấu thứ nhất, Trần Đức Minh sát cánh cùng Kim Jun-tae so tài với cặp đôi rất mạnh người Thổ Nhĩ Kỳ của đội Winners là Lutfi Cenet và Burak Hashas. Cenet là tay cơ kỳ cựu, từng nhiều lần tiến sâu tại đấu trường PBA. Trong khi đó, Hashas sinh năm 2006, được xem là thần đồng của billiards Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đối thủ "cứng cựa", Đức Minh và Jun-tae tiếp tục cho thấy sự phối hợp ăn ý là chỉ cần 2 lượt cơ để giành chiến thắng ở ván đầu tiên. Trong lượt cơ thứ nhất, cặp đôi của Harim Dragons ghi 2 điểm, rồi có thêm sê-ri 9 ở lượt cơ thứ hai, qua đó đánh bại cặp Cenet/Hashas với điểm số cách biệt 11/2.

Trần Đức Minh đang có phong độ cao trong màu áo Harim Dragons ẢNH: ĐỘC LẬP

Khi tỷ số đã được san bằng 1-1 sau 2 ván, Trần Đức Minh lãnh trọng trách ra sân ở ván thứ ba đấu đơn, chạm trán Lutfi Cenet. Tay cơ Việt Nam thi đấu bản lĩnh và giành chiến thắng trước cao thủ của Thổ Nhĩ Kỳ sau 5 lượt cơ. Trong đó, sê-ri 9 điểm lại một lần nữa xuất hiện. Khi điểm số đang là 6/5, Đức Minh bùng nổ với đường cơ 9 điểm để đánh bại Cenet với điểm số 15/5, đồng thời đưa đội Harim Dragons tái lập thế dẫn trước, 2-1.

Song, phong độ cao của Trần Đức Minh là không đủ để giúp Harim Dragons tránh khỏi một thất bại. Các đồng đội của cơ thủ Việt Nam thi đấu không tốt. Chung cuộc, đội Harim Dragons thất bại với tỷ số 2-4 trước đội Winners.

Một cơ thủ Việt Nam khác là Mã Minh Cẩm cũng đang thể hiện phong độ cao trong màu áo đội NH Pay, khi chạm trán đội Hana Card (của Nguyễn Quốc Nguyện). Tương tự như Đức Minh, Minh Cẩm cũng được ra sân ở ván 1 (đấu đôi nam), ván 3 (đấu đơn nam) và đều giành chiến thắng. Tại ván 1, Minh Cẩm cùng Cho Jae-ho thắng 11/3. Đến ván 3, Minh Cẩm thắng thuyết phục cơ thủ đồng hương Nguyễn Quốc Nguyện 15/4. NH Pay giành chiến thắng ấn tượng 4-0 trước đối thủ mạnh Hana Card.

Ở trận đấu cùng ngày, đội SK Direct (của Ngô Đình Nại) thắng 4-2 trước đội Laon. Đình Nại ra sân ở ván 4 (đấu đôi nam nữ) nhưng để thua.

Sau 6 vòng đấu, đội SK Direct của Ngô Đình Nại hiện dẫn đầu trên bảng xếp hạng PBA Team League 2025-2026 với 15 điểm. Đội NH Pay có 15 điểm, xếp hạng hai. Đội Hana Card rơi xuống hạng ba với 12 điểm.