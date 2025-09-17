Billiards: Tung sê-ri lớn, Trần Thanh Lực ngược dòng nghẹt thở giành chức vô địch

Trận chung kết giải billiards carom 3 băng Cúp quốc gia 2025 diễn ra tại Lâm Đồng chiều 17.9 là màn chạm trán giữa Trần Thanh Lực (đơn vị TP.HCM) và Nguyễn Văn Tài (đơn vị Đà Nẵng). Trước màn cạnh tranh cho chức vô địch, Nguyễn Văn Tài đang có phong độ cực cao khi liên tiếp đi sê-ri lớn và giành chiến thắng thuyết phục. Còn về mặt danh hiệu, Thanh Lực được đánh giá cao hơn khi từng lên ngôi ở World Cup billiards Bogota (tháng 3.2025) và đoạt vị trí á quân giải vô địch thế giới (World Championship) 2024.

Sê-ri 14 giúp Thanh Lực lấy lại thế trận

Trận đấu kịch tính ngay từ những giây phút đầu tiên, khi 2 cơ thủ thi đề pa hòa nhau và phải thi lại. Trong giai đoạn đầu, Thanh Lực và Văn Tài nhập cuộc khá chậm rãi. Nhưng khi đã "nóng máy", hai cơ thủ chơi đôi công với tốc độ ghi điểm khá cao. Ở lượt cơ thứ 5, Thanh Lực có sê-ri 5 điểm để vươn lên dẫn 6-2. Đến lượt cơ thứ 9, Văn Tài đáp trả bằng sê-ri 5 để vươn lên dẫn ngược 9-7.

Kể từ thời điểm này, Thanh Lực và Văn Tài so kè quyết liệt về mặt điểm số, nhiều lần qua mặt nhau. Lượt cơ thứ 10, Văn Tài có thêm đường cơ ghi 5 điểm, dẫn 14-7. Sau 12 lượt cơ, VĐV của đơn vị Đà Nẵng dẫn trước Thanh Lực với điểm số 21-12.

Trần Thanh Lực có nhiều trận ngược dòng trong hành trình đi đến chức vô địch Cúp quốc gia 2025 ẢNH: T.B

Đến lượt cơ thứ 13, nhà vô địch World Cup billiards Bogota bất ngờ bùng nổ với sê-ri lớn 14 điểm, một lần nữa qua mặt Văn Tài, dẫn 26-21 và đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Sang hiệp 2, Văn Tài có sê-ri 5 ở lượt cơ thứ 14 để tái lập thế dẫn trước, 27-26. Điểm số của 2 cơ thủ được cân bằng 31-31 khi trận đấu chạm mốc 20 lượt cơ. Trong khoảng 20 điểm cuối trận, Văn Tài và Thanh Lực bắt đầu chơi thận trọng hơn, ưu tiên phòng thủ và chờ đợi sơ hở từ đối phương để tận dụng.

Nguyễn Văn Tài tuột mất chức vô địch đầy đáng tiếc ẢNH: T.B

Trận đấu trở nên cao trào trong những điểm số cuối cùng. Ở lượt cơ 24, Thanh Lực có sê-ri 6, rồi Văn Tài ngay lập tức "phản đòn" bằng sê-ri 7 để giữ lợi thế dẫn trước (43-38). Đến lượt cơ thứ 27, khi đang bị dẫn trước 40-47, Thanh Lực tiếp tục ghi sê-ri 6 điểm để rút ngắn cách biệt thành 46-47.

Trong những lượt cơ cuối, hai cơ thủ đều chịu sức ép lớn về mặt tâm lý nên có những pha xử lý khá khó hiểu. Văn Tài là người đã chạm mốc 49 điểm trước, dẫn Thanh Lực 49-47, sau 29 lượt cơ. Dù vậy, Văn Tài đã không thể kết thúc trận đấu. Thanh Lực cũng phải cần đến 4 lượt cơ để ghi thêm 3 điểm, qua đó giành chiến thắng chung cuộc nghẹt thở 50-49 trước Văn Tài, qua đó đăng quang chức vô địch giải billiards carom 3 băng Cúp quốc gia 2025.