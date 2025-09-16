Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Trần Quyết Chiến bị loại sốc, Bao Phương Vinh gây tiếc nuối vì...

Thu Bồn
Thu Bồn
16/09/2025 19:28 GMT+7

Giải billiards carom 3 băng Cúp quốc gia 2025 đang diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng liên tiếp chứng kiến những bất ngờ, khi dàn cơ thủ tốp đầu Việt Nam trong đó có Trần Quyết Chiến đã dừng bước.

Trần Quyết Chiến rơi vào thế bám đuổi

Ở lượt trận vòng 16 kết thúc vào chiều 16.9, giải đấu chứng kiến cú sốc lớn khi số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đã nhận thất bại và bị loại trước cơ thủ ít tên tuổi hơn.

Đối đầu với Lê Quốc Trung, Quyết Chiến phải ở trong thế bám đuổi. Quốc Trung cho thấy khả năng chắt chiu cơ hội và xử lý hình bi "sườn" rất tốt để ghi điểm rất đều đặn. Với một sê-ri 5 điểm, Quốc Trung vươn lên dẫn 20-15 và đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao.

Trần Quyết Chiến bị loại sốc, Bao Phương Vinh gây tiếc nuối vì...- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến bị loại ở vòng 16 là bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu 16.9

ẢNH: N.T

Đầu hiệp 2, Quyết Chiến có đường cơ ghi 6 điểm để dẫn ngược lại 21-20. Sau đó, Quốc Trung không những không bị tâm lý mà còn thi đấu hay hơn, bứt lên mạnh mẽ để thắng Trần Quyết Chiến 40-36, sau 19 lượt cơ.

Bao Phương Vinh tung sê-ri lớn nhưng... vẫn dừng bước

Ở lượt trận vòng 32 nội dung carom 3 băng nam cúp quốc gia 2025 diễn ra cùng ngày, ứng viên sáng giá cho chức vô địch là Bao Phương Vinh cũng bị loại. Đây là trận đấu mà nhà cựu vô địch thế giới so tài với Nguyễn Văn Tài.

Nguyễn Văn Tài là người đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Văn Tài vượt lên dẫn 17-6 rồi đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế 21-11. Bao Phương Vinh có đường cơ 7 điểm ngay đầu hiệp 2 để rút ngắn cách biệt chỉ còn 21-23. Sau đó, Văn Tài tiếp tục bứt lên và dẫn 39-25.

Trần Quyết Chiến bị loại sốc, Bao Phương Vinh gây tiếc nuối vì...- Ảnh 2.

Phương Vinh tung sê-ri 14 điểm vẫn phải dừng bước sớm

ẢNH: T.B

Khi chỉ còn cách chiến thắng đúng 1 điểm, Văn Tài và khán giả đã phải thót tim với màn nước rút ngoạn mục của Bao Phương Vinh. Cơ thủ Bình Dương bất ngờ tung sê-ri lớn, nhưng rất tiếc chỉ dừng ở 14 điểm và quân bình điểm số thành 39-39. Không để "đêm dài lắm mộng", Văn Tài bước vào bàn đấu và ghi điểm số cuối cùng để thắng chung cuộc 40-39 trước Bao Phương Vinh, sau 17 lượt cơ.

Trước đó, nhiều hảo thủ như Nguyễn Trần Thanh Tự, Chiêm Hồng Thái, Đào Văn Ly… đều không thể tiến sâu tại giải billiards carom 3 băng Cúp quốc gia năm 2025.

Trong ngày 17.9, giải đấu sẽ diễn ra 2 trận bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch nội dung carom 3 băng nam. Ở trận bán kết 1, Trần Thanh Lực so tài Phan Thanh Phong. Ở bán kết 2, Nguyễn Văn Tài đối đầu Lê Quốc Trung.

