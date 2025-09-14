Billiards: Thắng nhà vô địch PBA, cơ thủ Việt Nam giúp đội nhà ngược dòng ngoạn mục

Ngược dòng sau khi để... thua trắng 3 ván đầu

Ngày 14.9 mở màn cho chặng 3 của giải billiards Hàn Quốc PBA Team League 2025 - 2026, chứng kiến 2 màn lội ngược dòng kịch tính của các đội có thành viên là cơ thủ Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến màn trình diễn ấn của đội NH Pay (đội của Mã Minh Cẩm) trước đội Weebies. NH Pay bị đối thủ dẫn trước đến 3-0, nhưng vẫn có chiến thắng chung cuộc 4-3.

Ở trận đấu này, Mã Minh Cẩm (cơ thủ Việt Nam duy nhất vô địch PBA Tour tính đến thời điểm này) được sắp xếp ra sân từ ván đấu thứ 5 (đơn nam), gặp nhà vô địch PBA Tour mùa giải 2022-2023 Kang Min-gu (đánh bại Ngô Đình Nại trong trận chung kết). Khi đó, đội NH Pay đã ở rất gần với một trận thua khi bị dẫn đến 3-1. Dù vậy, Minh Cẩm đã thi đấu xuất sắc để giúp đội nhà có thêm một ván thắng, thắp lại hy vọng giành điểm.

Ngay trong lượt cơ đề pa, Mã Minh Cẩm nhập cuộc với sê-ri 4 điểm, trong đó có cú a băng đẹp mắt. Có thể nói, cơ thủ Việt Nam không đạt phong độ cao nhất ở ván đấu này. Song, Kang Min-gu cũng không có cảm giác tốt. Minh Cẩm khép lại ván đấu với pha a băng đảo chuẩn xác, giành chiến thắng 11/5, sau 9 lượt cơ.

Mã Minh Cẩm góp công giúp đội nhà ngược dòng không tưởng ở ngày ra quân PBA Team League chặng 3 ẢNH: PBA

Trong 2 ván đấu tiếp đó, các cơ thủ NH Pay lên tinh thần đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chung cuộc, Mã Minh Cẩm và các đồng đội có màn ngược dòng ngoạn mục với 4 ván thắng liên tiếp, đánh bại Weebies với tỷ số 4-3.

Trận đấu diễn ra cùng ngày giữa đội SK Direct (của Ngô Đình Nại) và đội Harim Dragons (của Trần Đức Minh và Nguyễn Huỳnh Phương Linh) chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Ở trận này, 2 cơ thủ Việt Nam là Đức Minh và Phương Linh được chọn đấu ván ra quân (đôi nam) nhưng đã để thua trước cặp Eddy Leppens/Cho Keon-hwi.

Kể từ đó, tỷ số trận đấu giằng co hấp dẫn, khi SK Direct là đội nắm lợi thế dẫn trước: 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 rồi 3-3. Ở ván đấu đơn nam chốt hạ (ván 7), Trần Đức Minh ra sân. Cơ thủ Việt Nam đã thi đấu đầy bản lĩnh để thắng Cho Keon-hwi với điểm số 11/7 sau 6 lượt cơ. Qua đó, đội Harim Dragons giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước đội SK Direct.