Thể thao Các môn khác

Billiards: Xác định đối thủ của Trần Quyết Chiến tại giải vô địch thế giới

Thu Bồn
Thu Bồn
13/09/2025 09:56 GMT+7

Giải vô địch thế giới billiards carom 3 băng (World Championship) 2025 quy tụ 48 cơ thủ góp mặt tranh tài. Những đối thủ của Trần Quyết Chiến cũng đã lộ diện.

World Championship là đấu trường danh giá nhất trong hệ thống giải của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). World Championship 2025 diễn ra tại Bỉ từ ngày 14 đến 18.10 tại Bỉ, quy tụ 48 cơ thủ xuất sắc tranh tài. Trong đó, đương kim vô địch Cho Myung-woo (Hàn Quốc) và tốp 16 cơ thủ đứng đầu trên bảng xếp hạng thế giới (phiên bản có tính điểm ở các giải quốc gia, châu lục) nghiễm nhiên được tham dự. Bên cạnh đó, các cơ thủ còn góp mặt theo suất của liên đoàn thành viên: châu Âu có 13 suất, châu Mỹ có 8 suất, châu Á có 5 suất, khu vực châu Phi và Trung Đông có 3 suất. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao 2 suất đặc cách (wildcards) cho các cơ thủ thuộc liên đoàn chủ nhà (Bỉ).

Trần Quyết Chiến "dễ thở"

Việt Nam có 5 đại diện tranh tài là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự và Bao Phương Vinh. Trong đó, Quyết Chiến, Thanh Lực và Hồng Thái là 3 cái tên nằm trong tốp 16 trên bảng xếp hạng. Phương Vinh và Thanh Tự là 2 gương mặt đại diện của châu Á. Quyết Chiến nằm ở bảng D với Luis Sobreyra (Mexico), Lee Beom-yeol (Hàn Quốc). Trần Thanh Lực nằm ở bảng F với Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha), Pedro Gonzalez (Colombia). Thanh Tự nằm ở bảng J với Heo Jung-han (Hàn Quốc), Carlos Anguita (Tây Ban Nha). Phương Vinh ở bảng M với Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) và Luis Bahamondes (Chile), Hồng Thái ở P với Roland Forthomme (Bỉ) và Bart Ceulemans (Bỉ).

Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực là hạt giống số 1, nên nằm ở những bảng đấu khá "dễ thở". Trong khi đó, các cơ thủ Việt Nam còn lại đều nằm ở bảng đấu khó nhằn, khi có sự xuất hiện của một cơ thủ mạnh. Theo đó, 48 cơ thủ được chia đều vào 16 bảng (mỗi bảng 4 người), đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng tiến vào vòng 32.

Billiards: Xác định đối thủ của Trần Quyết Chiến tại giải vô địch thế giới- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến từng giành vị trí á quân World Championship năm 2023

ẢNH: UMB

Giải đấu lần này chứng kiến sự trở lại của Frederic Caudron. Ông tham dự với tư cách là cơ thủ nhận được suất đặc cách từ đơn vị chủ nhà (Bỉ). Đây là lần đầu tiên thiên tài billiards người Bỉ góp mặt ở đấu trường World Championship, kể từ khi trở lại UMB từ tháng 5.2024. Cơ thủ sinh năm 1968 từng 3 lần giành chức vô địch thế giới billiards carom 3 băng, lần lượt vào các năm 1999, 2013 và 2017.

Bên cạnh Caudron, World Championship 2025 hứa hẹn kịch tính hơn với sự trở lại của huyền thoại Torbjorn Blomdahl. Trước đó, cơ thủ kỳ cựu người Thụy Điển chấn thương đứt gân Achilles hồi tháng 5 khiến ông bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng, tượng đài người Thụy Điển đã hồi phục và sẵn sàng tái xuất ở đấu trường danh giá nhất. Theo đó, Blomdahl tham dự với tư cách là đại diện của Liên đoàn Billiards châu Âu. Blomdahl sinh năm 1962 (63 tuổi), sở hữu bảng thành tích đồ sộ với 46 danh hiệu World Cup billiards cùng 7 lần vô địch thế giới. Ông được xem là một trong những cơ thủ vĩ đại nhất lịch sử, huyền thoại sống của làng carom 3 băng thế giới.

Frederic Caudron nằm ở bảng N với 2 cơ thủ Hàn Quốc là Kim Haeng-jik và Choi Wang-young. Torbjorn Blomdahl nằm ở bảng O với Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) và Ronny Brants (Bỉ).

Billiards: Xác định đối thủ của Trần Quyết Chiến tại giải vô địch thế giới- Ảnh 2.

Các bảng đấu tại World Championship 2025

ẢNH: CMH

Việt Nam có 1 chức vô địch thế giới billiards carom 3 băng

Thành tích tốt nhất của billiards Việt Nam tại đấu trường World Championship là chức vô địch của Bao Phương Vinh. Trận chung kết giải vô địch thế giới năm 2023 chứng kiến cuộc so tài nội bộ Việt Nam giữa Bao Phương Vinh và Trần Quyết Chiến. Phương Vinh khi đó thi đấu với phong độ thăng hoa đã đánh bại người đàn anh giàu kinh nghiệm để đăng quang.

Giải billiards vô địch thế giới: Trần Quyết Chiến là hạt giống số 1, huyền thoại trở lại

Giải billiards vô địch thế giới: Trần Quyết Chiến là hạt giống số 1, huyền thoại trở lại

Giải vô địch thế giới billiards carom 3 băng (World Championship) 2025 đã xác định tất cả các cơ thủ góp mặt tranh tài. Đáng chú ý, cơ thủ được xem là 'huyền thoại sống' Torbjorn Blomdahl cũng trở lại sau chấn thương.

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Quyết Chiến carom 3 băng WORLD CHAMPIONSHIP
